Вечером 20 июля под стенами КГГА и Киевсовета состоялся митинг киевлян, которые требовали прекратить уничтожение исторической части столицы, что происходит почти каждый день. Соответствующее видео с акции появилось телеграм-каналах, передает УНН.

Детали

«Кличко - мародер» скандируют люди, которые пришли на митинг под КГГА», - отмечали очевидцы.

Протестующие собрались из-за несанкционированного сноса исторической усадьбы Зеленских ради строительства очередного ЖК «Тургенев».

На акцию протеста собралось несколько сотен киевлян. К ним никто из представителей городской власти не вышел.

В прокуратуре города Киева в комментарии для УНН отметили, что указанные действия произошли несмотря на действующее решение суда об аресте этого здания с запретом проводить строительные работы.

Напомним, на день рождения мэра Киева Виталия Кличко было снесено историческое здание конца XIX века - Усадьбу Зеленских.

В Минкульте прокомментировали незаконный снос в центре Киева усадьбы Зеленских