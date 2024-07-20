Киев • УНН
Сотни киевлян митинговали под КГГА из-за сноса исторической усадьбы Зеленских для строительства ЖК. Протестующие требовали прекратить разрушение исторической части Киева, скандируя 'Кличко - мародер'.
Вечером 20 июля под стенами КГГА и Киевсовета состоялся митинг киевлян, которые требовали прекратить уничтожение исторической части столицы, что происходит почти каждый день. Соответствующее видео с акции появилось телеграм-каналах, передает УНН.
Детали
«Кличко - мародер» скандируют люди, которые пришли на митинг под КГГА», - отмечали очевидцы.
Протестующие собрались из-за несанкционированного сноса исторической усадьбы Зеленских ради строительства очередного ЖК «Тургенев».
На акцию протеста собралось несколько сотен киевлян. К ним никто из представителей городской власти не вышел.
В прокуратуре города Киева в комментарии для УНН отметили, что указанные действия произошли несмотря на действующее решение суда об аресте этого здания с запретом проводить строительные работы.
Напомним, на день рождения мэра Киева Виталия Кличко было снесено историческое здание конца XIX века - Усадьбу Зеленских.
В Минкульте прокомментировали незаконный снос в центре Киева усадьбы Зеленских20 июля 2024, 19:31 • 2903 просмотра