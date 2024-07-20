Усадьбу Зеленских в центре Киева на улице Конисского начали незаконно сносить. Сейчас дом не имеет юридического статуса памятника или «только что выявленного объекта культурного наследия», однако этот дом расположен в историческом ареале города и признан значительным историческим зданием под названием «Усадебный жилой дом» второй половины XIX века, сообщил Минкульт, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в Министерство не поступало никаких проектных предложений по этому зданию, поэтому МКИП не предоставляло никаких согласований проектной документации ни по новому строительству на этом участке, ни по реконструкции здания, ни по его демонтажу.

Самым действенным способом защиты исторической застройки является предоставление ей статуса памятника. Это предусматривает предварительное проведение научных исследований и изготовление учетной документации для представления в органы охраны культурного наследия.

Такое представление от ОО «Наследие Киев» было зарегистрировано в МКИП 19 июля - в день, когда строительная техника начала сносить дом.

Мы планируем осуществить все предусмотренные законодательством меры реагирования, а также призываем правоохранительные органы безотлагательно обратить внимание на попытку уничтожения значительной исторической застройки. Мы готовы к сотрудничеству с целью привлечения к ответственности виновных в нарушении законодательства лиц. сообщили в Минкульте.

Подчеркивается, что разрушение исторической застройки - циничное нарушение памятникоохранного и градостроительного законодательства и Государственных строительных норм. Это преступление против нашего наследия и культуры.

Историческому ареалу Львова угрожает опасность - Минкульт