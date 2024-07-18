Министерство культуры и информационной политики Украины продолжит борьбу за сохранение культурного наследия. По мнению ведомства, историческому ареалу Львова угрожает опасность. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, передает УНН.

Детали

Ведомство обжалует в апелляционном порядке решение Киевского окружного административного суда от 15 июля 2024 года.

Им он признал противоправным приказ МКИП от 22 января 2024 года № 35 «Об утверждении научно-проектной документации».

Фактически этим приказом был утвержден историко-архитектурный опорный план г. Львова с определением границ и режимов использования зон охраны памятников и исторических ареалов. Львова с определением границ и режимов использования зон охраны памятников и исторических ареалов.

Дополнение

МКИП считает это решение суда неправомерным и таким, что не отвечает интересам государства. Заседание проходило без участия сторон. Суд не учел аргументацию МКИП, которая подтверждала правомерность приказа. Кроме того, суд отказал в удовлетворении заявления Львовского городского совета о его привлечении к участию в деле на стороне МКИП.

Отмена приказа МКИП создает серьезные риски для сохранения исторического облика Львова и его уникального культурного наследия. Недобросовестные застройщики могут воспользоваться ситуацией и начать строительные работы, что приведет к непоправимым разрушениям уникальной исторической среды Львова.

Сейчас решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано в апелляционном порядке.

Призываем всех неравнодушных граждан публично поддержать МКИП в нелегкой борьбе за сохранение культурного наследия. Вместе мы сможем сохранить исторический Львов для будущих поколений! говорится в сообщении

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