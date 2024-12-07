Киев погрузится в туман: видимость снизится до 200-500 метров
Киев • УНН
До конца 7 декабря в Киеве прогнозируют сильный туман с видимостью 200-500 метров. Водителям и пешеходам даны рекомендации по безопасному передвижению в условиях ограниченной видимости.
В Киеве до конца 7 декабря ожидается туман, видимость снизится до 200-500 м. Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.
Детали
Из-за плохой видимости специалисты рекомендуют водителям при управлении транспортным средством в тумане следовать следующим советам:
снизить скорость движения;
при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
избегать резких маневров на дороге.
Также, пешеходов призывают быть внимательными, по возможности выбирать светлую одежду, одевать светоотражающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.
Напомним
По данным опроса МВД, 31% родителей признают, что их дети не носят светоотражающие элементы. Прошлой зимой произошло более 4500 ДТП, из которых 486 - с участием детей.