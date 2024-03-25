Киев подвергся третьей ракетной атаке рф за 5 дней: КГВА сообщает о последствиях в двух районах, обломках - в еще двух

Сегодняшняя вражеская ракетная атака рф на Киев стала третьей за 5 дней, силы ПВО уничтожили две баллистические ракеты. Из-за атаки врага есть повреждения зданий и пострадавшие, количество уточняется. Об этом сообщили в понедельник в КГВА, пишет УНН.

Детали

"Сегодня утром враг снова атаковал столицу. В третий раз за последние 5 дней. На этот раз баллистическими ракетами. Около 10.30 противник запустил две баллистические ракеты с территории временно оккупированного Крыма. Обе вражеские ракеты уничтожены силами и средствами ПВО! Тип оружия устанавливается", - сообщили в КГВА в соцсетях.

Как отмечается, последствия атаки врага следующие:

В результате ракетного удара в Печерском районе повреждено нежилое здание, без последующего горения.

В Соломенском районе поврежден многоэтажный дом.

В Днепровском и Голосеевском районах зафиксировано падение обломков.

"Есть пострадавшие, информация о количестве выясняется. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются", - отметили в КГВА.

Напомним

Утром 25 марта в Киеве прогремели взрывы, сообщалось о работе ПВО.

В КГВА сообщили, что, по предварительной информации, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе. Впоследствии КГВА сообщила о повреждении многоэтажки на Печерске, обломки в еще двух районах.

В ВС ВСУ сообщали об уничтожении двух баллистических ракет, которые враг выпустил из оккупированного Крыма.

Известно о 4 пострадавших.