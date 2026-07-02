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Kyiv, Odesa и Donbas: Швеция официально меняет написание украинских городов

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Швеция переходит на использование Kyjiv/Kyiv, Odesa и Donbas в шведоязычных коммуникациях. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил за этот шаг.

Kyiv, Odesa и Donbas: Швеция официально меняет написание украинских городов

Швеция официально меняет написание украинских географических названий в шведскоязычных коммуникациях. Отныне правительственные учреждения и дипломатическая служба Швеции будут использовать Kyjiv/Kyiv вместо Kiev, Odesa вместо Odessa и Donbas вместо Donbass, передает УНН со ссылкой на МИД.

"Названия – это не просто слова. Они несут в себе историю, идентичность и право народа на самоопределение", – отметила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер-Стенергард.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Швецию за этот важный шаг.

"Совершенно логично, что украинские города должны носить свои украинские названия, а не производные от русского языка варианты, навязанные столетиями имперского господства", – подчеркнул он.

Глава МИД Украины поблагодарил правительство Швеции и Посольство Швеции в Украине за это решение.

Добавим

KyivNotKiev (часть более широкой кампании CorrectUA) — онлайн-кампания дерусификации, начатая Министерством иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций "StratCom Ukraine", 2 октября 2018 года с целью убедить англоязычные средства массовой информации и другие организации начать использовать для названия города Киева на английском языке транслитерацию "Kyiv" (основанную на украинском названии города) вместо "Kiev" (основанной на русском названии города). Мотивацией проведения кампании является то, что МИД Украины, как и значительное количество украинских граждан, считает транслитерацию "Kiev" в английском языке "советским колониальным пережитком" и пытается "построить украинскую идентичность, отбросив всё, что привязывает Украину к советскому и российскому имперскому прошлому". 

Антонина Туманова

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