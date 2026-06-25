Киев частично остался без света - угрожают ли Украине летние отключения из-за жары

В Киеве 25 июня ввели экстренные отключения электроэнергии. В "Укрэнерго" тем временем предупреждают, что из-за аномальной жары в Украине могут вернуть стабилизационные отключения, которые будут длиться до 5 часов, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Детали

Сейчас известно, что без электроэнергии остался сначала левый берег столицы, а затем отключения по распоряжению национального регулятора ввели и на правом. Причина - технологическое нарушение на одном из энергообъектов.

Вследствие технологического нарушения на одном из энергообъектов - в части районов Киева применены аварийные отключения для всех категорий потребителей - сообщили в "Укрэнерго".

Тем временем в КГВА пообещали держать ситуацию под контролем и максимально оперативно устранить все неисправности. Правда, конкретные сроки выполнения работ чиновники не озвучили.

Графики отключения света: почему они могут вернуться и что говорят в "Укрэнерго"

Национальный регулятор подтвердил журналистам УНН, что в столице действительно начались экстренные отключения света.

Графики стабилизационных отключений временно не будут действовать, потому что нужно срочно помочь энергосистеме. Сообщим, как только станет лучше и график вернется - отметили в компании.

Какая ситуация в энергосистеме по состоянию на 25 июня

По состоянию на 25 июня отечественная энергетическая система частично повреждена вследствие атак российских военных. Из-за этого света нет в части сел, поселков и городов Донецкой, Харьковской, Сумской, Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, из-за значительного повышения температуры воздуха, которое продолжается в стране уже в течение нескольких дней, выросло потребление электроэнергии. По состоянию на 09:30 оно было на 3,7% выше, чем в это время предыдущего дня, в среду.

Контекст

Украинская энергосистема остается уязвимой из-за последствий российских ракетных и дроновых ударов. После массированных атак на энергетическую инфраструктуру энергетики вынуждены проводить аварийные и плановые ремонты, а также балансировать систему за счет собственной генерации, импорта электроэнергии и ограничения потребления в случае дефицита.

Летом основным вызовом для энергосистемы является не отопление, а резкий рост использования охлаждающей техники. Именно поэтому продолжительная жара может создавать дополнительную нагрузку на сеть, особенно в условиях ремонтов на электростанциях.

Напомним

Украинская энергосистема прошла первый месяц лета 2026 года в относительно стабильном, но все еще уязвимом состоянии. Она работала в режиме балансирования между собственной генерацией, импортом, ремонтами и риском новых атак.