"Киборги" стали абсолютным рекордсменом по количеству сборов и зрителей - Ильенко
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Украинский фильм "Киборги" стал абсолютным рекордсменом в украинском кинематографе за весь период независимости по количеству собранных средств и зрителей. Об этом на брифинге сообщил председатель Госкино Филипп Ильенко, передает УНН.
"Абсолютным рекордсменом, причем не только в этом сезоне, но и вообще за весь период украинского кинопроката периода независимости стал фильм "Киборги", - сообщил Ильенко.
Так, на данный момент "Киборги" собрали в прокате 22 685 000 322 гривен, а количество зрителей составляет 310 569 000 человек.
Напомним, ранее сообщалось, что за первый уикенд военная драма "Киборги" собрала 8 186 701 грн, обогнав "Дюнкерк" (7 919 845 грн) и "Ярость" (5 387 648 грн).