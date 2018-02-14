"Кіборги" стали абсолютним рекордсменом за кількістю зборів та глядачів – Іллєнко
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Український фільм “Кіборги” став абсолютним рекордсменом в українському кінематографі за весь період незалежності за кількістю зібраних коштів та глядачів. Про це на брифінгу повідомив голова Держкіно Пилип Іллєнко, передає УНН.
"Абсолютним рекордсменом, при чому не тільки цього сезону, а й взагалі мабуть всього періоду українського кінопрокату періоду незалежності став фільм "Кіборги", - повідомив Іллєнко.
Так, на даний момент "Кіборги" зібрали в прокаті 22 млн 685 тисяч 322 гривень, а кількість глядачів становить 310 569 тисяч чоловік.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за перший вікенд воєнна драма “Кіборги” зібрала 8 186 701 грн, обігнавши “Дюнкерк” (7 919 845 грн) та “Лють” (5 387 648 грн).