Киберполиции разоблачила группу лиц, которая занималась созданием онлайн-казино "под ключ"

“Киберполиции прекратила деятельность масштабной группы, которая занималась организацией деятельности платформ для онлайн-казино. Преступная группа предоставляла своим клиентам услуги по созданию и поддержке онлайн-казино „под ключ“. Для технической разработки ресурсов в штате этой организации было более чем полсотни IT-специалистов. Ежемесячно прибыль от такой деятельности составлял около 50 тысяч долларов США”, — говорится в сообщении.

Установлено всех участников группы. Деятельность их ресурсов заблокирована. Решается вопрос об объявлении подозрения всем членам преступной группировки.

“К такой деятельности были причастны трое киевлян в возрасте от 23 до 25 лет и 35-летний житель Харькова. Участники преступной группы создали общественное объединение, якобы для развития онлайн-игр в Украине. Вместо этого они предоставляли услуги по созданию, технической поддержки и обслуживания клиентов онлайн казино. Среди возможностей, которые предоставляла данная организация была также и разработка игровых платформ, которые использовались для азартных игр”, — говорится в сообщении.

По инфомрацию киберполиции, заказчик, платя 15 тысяч долларов, получал в собственность онлайн-казино с его постоянной поддержкой. Кроме того, злоумышленники за дополнительные 100 тысяч долларов, настраивали инструменты интернет-маркетинга для продвижения ресурса в сети и привлечение новых пользователей.

“База пользователей всех их ресурсов онлайн-казино насчитывало около 300 тысяч пользователей. Среди них также отдельную категорию имели VIP-клиенты, которым предоставлялись дополнительные возможности использования таких ресурсов”, — говорится в сообщении.

Киберполиция провела одновременно 8 обысков в Киевской области, городах Киев и Харьков. Обыски проводились в помещениях фигурантов, офисных помещениях разработчиков онлайн-казино и их транспорте.

“По результатам обысков полиция изъяла компьютерную технику, мобильные телефоны и деньги. Вся техника направлена на экспертизу”, — говорится в сообщении.

Так, дело квалифицировано по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом), ст. 209 (Легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 2285-д (альтернативный № 2285) о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.