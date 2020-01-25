Кіберполіція викрила групу осіб, яка займалася створенням онлайн-казино "під ключ"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Кіберполіція викрила групу осіб, які займалися створенням на підтримку платформ онлайн-казино “під ключ”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Департаменту кіберполіції України.
“Кіберполіція припинила діяльність масштабної групи, яка займалася організацією діяльності платформ для онлайн-казино. Злочинна група надавала своїм клієнтам послуги зі створення та підтримки онлайн-казино „під ключ“. Для технічної розробки ресурсів у штаті цієї організації було більш ніж пів сотні IT-спеціалістів. Щомісячно прибуток від такої діяльності становив близько 50 тисяч доларів США”, — йдеться у повідомленні.
Наразі встановлено усіх учасників групи. Діяльність їхніх ресурсів заблоковано. Вирішується питання щодо оголошення підозри усім членам злочинного угруповання.
“До такої діяльності були причетні троє киян віком від 23 до 25 років та 35-річний мешканець Харкова. Учасники злочинної групи створили громадське об’єднання, нібито для розвитку онлайн-ігор в Україні. Натомість вони надавали послуги зі створення, технічної підтримки та обслуговування клієнтів онлайн казино. Серед можливостей, які надавала дана організація, була також і розробка ігрових платформ, які використовувалися для азартних ігор”, — йдеться у повідомленні.
За інфомрацією кіберполіції, замовник, сплачуючи 15 тисяч доларів, отримував у власність онлайн-казино з його постійною підтримкою. Крім того, зловмисники за додаткові 100 тисяч доларів, налаштовували інструменти інтернет-маркетингу для просування ресурсу в мережі та залучення нових користувачів.
“База користувачів усіх їхніх ресурсів онлайн-казино налічувала близько 300 тисяч користувачів. Серед них також окрему категорію мали VIP-клієнти, яким надавалися додаткові можливості використання таких ресурсів”, — йдеться у повідомленні.
Кіберполіція провела одночасно 8 обшуків у Київській області, містах Київ та Харків. Обшуки проводилися у помешканнях фігурантів, офісних приміщеннях розробників онлайн-казино та їхньому транспорті.
“За результатами обшуків поліція вилучила комп’ютерну техніку, мобільні телефони та гроші. Всю техніку направлено на експертизу”, — йдеться у повідомленні.
Так, справу кваліфіковано за ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом), ст. 209 (Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект № 2285-д (альтернативний до № 2285) про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор.