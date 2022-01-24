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Кибератака: пострадало более 20 сайтов госвласти, 6 из них нанесен значительный ущерб

Киев • УНН

 • 24971 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Из-за хакерской атаки пострадало 22 сайты органов государственной власти, из них шестью был нанесен значительный ущерб информационным системам. Об этом сообщил председатель Госспецсвязи Юрий Щиголь во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

"На сегодня установлено, что от атаки пострадало 22 сайты органов государственной власти, из них шестью был нанесен значительный ущерб информационными системами. 70 сайтов были отключены по указанию наших сотрудников и Службы безопасности Украины", - рассказал Щиголь.

Детали

По его словам, завтра Госспецсвязь планирует опубликовать технический анализ по кибератаке.

Контекст

В ночь с 13 на 14 января было совершено хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие.

Не работали сайты Министерства иностранных дел и Минэнерго, ГСЧС и МОН. СМИ писали о том, что сайт КМУ также заблокирован, однако по состоянию на 8:30 14 января работал доступ к правительственной странице. Сайт “Дия” также “лежал”.

Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера. При этом в сети распространялось якобы заявление самих хакеров, в котором утверждается, что "все ваши личные данные были загружены в общую сеть".

Работа атакованных государственных ресурсов уже восстановлена. Контент сайтов при этом остался без изменений, и утечки персональных данных не произошло, отмечали в СБУ и Минцифре.

Правительственные эксперты нашли "русский след" в хакерской атаке на украинские сайты. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Демедюк заявил, что за кибератакой в Украине стоит группа хакеров, связанная с белорусской разведкой.

В Минцифре сообщили, что все доказательства указывают, что за кибератакой стоит Россия.

В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не причастна к кибератакам на украинские сайты.

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