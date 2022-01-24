Кібератака: постраждало понад 20 сайтів держвлади, 6 з них завдано значної шкоди
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Через хакерську атаку постраждало 22 сайти органів державної влади, з них шістьом було завдано значної шкоди інформаційним системам. Про це повідомив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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"На сьогодні встановлено, що від атаки постраждало 22 сайти органів державної влади, з них шістьом було завдано значної шкоди інформаційним системам. 70 сайтів було відключено за вказівкою наших співробітників та Служби безпеки України", - розповів Щиголь.
Деталі
За його словами, завтра Держспецзв’язок планує опублікувати технічний аналіз щодо кібератаки.
Контекст
У ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, у тому числі МЗС, МОН та інші.
Не працювали сайти Міністерства закордонних справ та Міненерго, ДСНС та МОН. ЗМІ писали про те, що сайт КМУ також заблокований, проте станом на 8:30 14 січня працював доступ до урядової сторінки. Сайт “Дія” також “лежав”.
Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру. При цьому в мережі поширювалася нібито заява самих хакерів, у якій стверджується, що "всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу".
Роботу атакованих державних ресурсів уже відновлено. Контент сайтів при цьому залишився без змін, і витоку персональних даних не сталося, зазначали у СБУ та Мінцифрі.
Урядові експерти знайшли "російський слід" у хакерській атаці на українські сайти. Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Демедюк заявив, що за кібератакою в Україні стоїть група хакерів, пов'язана з білоруською розвідкою.
У Мінцифрі повідомили, що всі докази вказують, що за кібератакою стоїть Росія.
Водночас, речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія не причетна до кібератаків на українські сайти.