Кібератака: постраждало понад 20 сайтів держвлади, 6 з них завдано значної шкоди

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 75075 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 139205 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 138164 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 165118 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 169225 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 135380 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 146945 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 170644 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 181662 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 216443 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
95 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 371746 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 110536 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 88121 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 116926 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 53180 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 371729 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 266746 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 333384 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 448953 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 697254 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 53180 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 116926 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 111894 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 148241 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 172350 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Кібератака: постраждало понад 20 сайтів держвлади, 6 з них завдано значної шкоди

Кібератака: постраждало понад 20 сайтів держвлади, 6 з них завдано значної шкоди

Київ • УНН

 • 24982 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Через хакерську атаку постраждало 22 сайти органів державної влади, з них шістьом було завдано значної шкоди інформаційним системам. Про це повідомив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

"На сьогодні встановлено, що від атаки постраждало 22 сайти органів державної влади, з них шістьом було завдано значної шкоди інформаційним системам. 70 сайтів було відключено за вказівкою наших співробітників та Служби безпеки України", - розповів Щиголь.

Деталі

За його словами, завтра Держспецзв’язок планує опублікувати технічний аналіз щодо кібератаки.

Контекст

У ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, у тому числі МЗС, МОН та інші.

Не працювали сайти Міністерства закордонних справ та Міненерго, ДСНС та МОН. ЗМІ писали про те, що сайт КМУ також заблокований, проте станом на 8:30 14 січня працював доступ до урядової сторінки. Сайт “Дія” також “лежав”.

Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру. При цьому в мережі поширювалася нібито заява самих хакерів, у якій стверджується, що "всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу".

Роботу атакованих державних ресурсів уже відновлено. Контент сайтів при цьому залишився без змін, і витоку персональних даних не сталося, зазначали у СБУ та Мінцифрі.

Урядові експерти знайшли "російський слід" у хакерській атаці на українські сайти. Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Демедюк заявив, що за кібератакою в Україні стоїть група хакерів, пов'язана з білоруською розвідкою.

У Мінцифрі повідомили, що всі докази вказують, що за кібератакою стоїть Росія.

Водночас, речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія не причетна до кібератаків на українські сайти.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоТехнології
Bitcoin
$86,729.90
Золото
$3,165.59
Tesla
$278.59
Brent
$74.64
S&P 500
$5,645.19
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,900.53