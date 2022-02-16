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Кибератака на банковскую систему: финансовых потерь у украинцев не было

Кибератака на банковскую систему: финансовых потерь у украинцев не было

Киев • УНН

 • 15063 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Из-за DDOS-атаки на банковскую систему Украины финансовых потерь у украинцев не было. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, заместитель руководителя Национального координационного центра кибербезопасности Сергей Демедюк во время брифинга, передает УНН со ссылкой на Госспецсвязь.

Цитата

"Финансовых потерь украинцев из-за атаки на банковскую систему Украины не было", — сказал Демидюк.

Детали

Демидюк отметил, что от подобных DDOS-атак в мире никто не застрахован, но есть возможность их избежать.

"Мы можем предложить функцию обеспечения стабильной работы. Если вы провайдеры, организации, осуществляющие защиту, если ваши возможности не справляются с подобными атаками, вы можете обратиться в НКЦК и мы поможем обеспечить эту работу", — рассказал Демидюк.

Вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров добавил, что сейчас все (соответствующие ведомства — ред.) 24/7 работают, чтобы оперативно реагировать на подобные атаки.

"Мы готовы к любому сценарию: у нас скоординированные действия, работают все киберцентры, присоединяется бизнес. Госспецсвязи на связи со всеми нашими партнерами", — отметил Федоров.

Дополнения

Со второй половины дня 15 февраля 2022 года фиксировали мощную DDOS-атаку на ряд информационных ресурсов Украины — Минобороны и Приватбанк со Сбербанком в частности. Портал “Дия” также попал под кибератаку.

Полиция открыла уголовное производство по факту кибератак на украинские интернет-порталы.

Как сообщил министр внутренних дел, 16 февраля все сайты и приложения, которые вчера подверглись атакам, работают стабильно.

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