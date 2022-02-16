Кібератака на банківську систему: фінансових втрат в українців не було
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Через DDOS-атаку на банківську систему України фінансових втрат в українців не було. Про це повідомив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України, заступник керівника Національного координаційного центру кібербезпеки Сергій Демедюк під час брифінгу, передає УНН з посиланням на Держспецзв'язок.
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"Фінансових втрат українців через атаку на банківську систему України не було", — сказав Демидюк.
Деталі
Демидюк зазначив, що від подібних DDOS-атак у світі ніхто не застрахований, але є можливість їх уникнути.
"Ми можемо запропонувати функцію забезпечення стабільної роботи. Якщо ви провайдери, організації, які здійснюють захист, якщо ваші можливості не справляються із подібними атаками, ви можете звернутися до НКЦК і ми допоможемо забезпечити цю роботу", — розповів Демидюк.
Віце-прем’єр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров додав, що наразі усі (відповідні відомства — ред.) 24/7 працюють, щоб оперативно реагувати на подібні атаки.
"Ми готові до будь-якого сценарію: у нас скоординовані дії, працюють всі кіберцентри, доєднується бізнес. Держспецзвʼязку на звʼязку з усіма нашими партнерами", — зазначив Федоров.
Доповнення
З другої половини дня 15 лютого 2022 року фіксували потужну DDOS-атаку на низку інформаційних ресурсів України — Міноборони та ПриватБанк з Ощадбанком зокрема. Портал “Дія” також потрапив під кібератаку.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом кібератак на українські інтернет-портали.
Як повідомив міністр внутрішніх справ, 16 лютого всі сайти та застосунки, які вчора зазнали атаки, працюють стабільно.