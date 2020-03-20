Больные с коронавирусом в Днепропетровской области прибыли из Франции - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Первые двое больных коронавирусной инфекцией в Днепропетровской области прибыли в Украину из Франции. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко в своем видеообращении на Facebook, передает УНН.
"Люди в абсолютно нормальном состоянии. Это супруги, вернулись из Франции. Сейчас они находятся в инфекционных боксах последние дни. Они сами обратились, мы сразу отреагировали. Они находятся под пристальным контролем... чувствуют себя хорошо, удовлетворительно. Температура не высокая", - сказал Бондаренко.
По его словам, пара находится под постоянным наблюдением медиков. Сейчас исследуется круг контактов этих лиц.
Как сообщал УНН, по состоянию на вечер 19 марта в Черновцах зафиксировано пять новых случаев COVID-19, в целом по Украине - 26.