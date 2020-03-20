Хворі на коронавірус у Дніпропетровській області прибули з Франції - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Перші двоє хворих на коронавірусну інфекцію на Дніпропетровщині прибули в Україну з Франції. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко у своєму відеозверненні на Facebook, передає УНН.
“Люди в абсолютно нормальному стані. Це подружжя, яке повернулося з Франції. Наразі вони перебувають в інфекційних боксах останні дні. Вони самі звернулись, ми одразу відреагували. Вони знаходяться під пильним контролем... почуваються добре, задовільно. Температура не висока”, - сказав Бондаренко.
З його слів, пара перебуває під постійним наглядом медиків. Наразі досліджується коло контактів цих осіб.
Як повідомляв УНН, станом на вечір 19 березня у Чернівцях зафіксовано п'ять нових випадків COVID-19, загалом по Україні - 26.