Хунта, которая недавно завершила серию закрытых судебных процессов над Су Чжи, готовится к новым выборам в конце этого года, которые, по словам Соединенных Штатов, будут фикцией.

Детали

По словам корреспондентов, танки, ракетные установки и бронемашины пронеслись к плацу в столице, начав военную демонстрацию, посвященную 75-летию обретения Мьянмой независимости от Великобритании.

По данным государственных СМИ, государственные служащие и старшеклассники прошли парадом с войсками в сопровождении военного оркестра, в ознаменование этого события было выпущено 750 «голубей мира».

В своем выступлении перед собравшимися войсками глава хунты Мин Аунг Хлаинг обвинил неназванные страны во «вмешательстве во внутренние дела Мьянмы» после переворота в феврале 2021 года.

Накануне мероприятия хунта вручила своим сторонникам сотни наград и медалей.

путин направил «искренние поздравления» и выразил надежду на «дальнейшее развитие» отношений, сообщает государственная газета Global New Light of Myanmar. россия является главным союзником и поставщиком оружия хунте, которая почти год назад назвала вторжение Москвы в Украину «оправданным».

Добавим

Мьянма провозгласила независимость от британского колониального господства 4 января 1948 года после долгой борьбы, которую отстаивал генерал Аун Сан, отец свергнутого гражданского лидера Су Чжи.