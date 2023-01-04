Хунта Мьянмы отметила День независимости демонстрацией силы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Войска и вооружение Мьянмы прошли парадом по военной столице Нейпьидо, чтобы отметить День независимости в среду, через несколько дней после того, как хунта увеличила срок заключения лидеру демократии Аун Сан Су Чжи до 33 лет, передает АР, пишет УНН.
Хунта, которая недавно завершила серию закрытых судебных процессов над Су Чжи, готовится к новым выборам в конце этого года, которые, по словам Соединенных Штатов, будут фикцией.
Детали
По словам корреспондентов, танки, ракетные установки и бронемашины пронеслись к плацу в столице, начав военную демонстрацию, посвященную 75-летию обретения Мьянмой независимости от Великобритании.
По данным государственных СМИ, государственные служащие и старшеклассники прошли парадом с войсками в сопровождении военного оркестра, в ознаменование этого события было выпущено 750 «голубей мира».
В своем выступлении перед собравшимися войсками глава хунты Мин Аунг Хлаинг обвинил неназванные страны во «вмешательстве во внутренние дела Мьянмы» после переворота в феврале 2021 года.
Накануне мероприятия хунта вручила своим сторонникам сотни наград и медалей.
путин направил «искренние поздравления» и выразил надежду на «дальнейшее развитие» отношений, сообщает государственная газета Global New Light of Myanmar. россия является главным союзником и поставщиком оружия хунте, которая почти год назад назвала вторжение Москвы в Украину «оправданным».
Добавим
Мьянма провозгласила независимость от британского колониального господства 4 января 1948 года после долгой борьбы, которую отстаивал генерал Аун Сан, отец свергнутого гражданского лидера Су Чжи.