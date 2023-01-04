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Хунта М'янми відзначила День незалежності демонстрацією сили

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Війська та озброєння М'янми пройшли парадом військовою столицею Найп'їдо, щоб відзначити День незалежності в середу, через кілька днів після того, як хунта збільшила термін ув'язнення лідеру демократії Аун Сан Су Чжі до 33 років, передає АР, пише УНН.

Хунта М'янми відзначила День незалежності демонстрацією сили

Хунта, яка нещодавно завершила серію закритих судових процесів над Су Чжі, готується до нових виборів наприкінці цього року, які, за словами Сполучених Штатів, будуть фікцією.

Деталі

За словами кореспондентів, танки, ракетні установки та бронемашини пронеслися до плацу в столиці, розпочавши військову демонстрацію, присвячену 75-річчю здобуття М'янмої незалежності від Великої Британії.

За даними державних ЗМІ, державні службовці та старшокласники пройшли парадом з військами у супроводі військового оркестру, на ознаменування цієї події було випущено 750 «голубів миру».

У своєму виступі перед військами, що зібралися, глава хунти Мін Аунг Хлаїнг звинуватив неназвані країни у «втручанні у внутрішні справи М'янми» після перевороту в лютому 2021 року.

Напередодні заходу хунта вручила своїм прихильникам сотні нагород та медалей.

путін направив «щирі вітання» та висловив надію на «подальший розвиток» відносин, повідомляє державна газета Global New Light of Myanmar. росія є головним союзником та постачальником зброї хунті, яка майже рік тому назвала вторгнення Москви до України «виправданим».

Додамо

М'янма проголосила незалежність від британського колоніального панування 4 січня 1948 після довгої боротьби, яку відстоював генерал Аун Сан, батько поваленого громадянського лідера Су Чжі.

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