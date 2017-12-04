Хуг заявил о готовности встретиться с новым главарем "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил о готовности к диалогу с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик", в частности с новым главарем "ЛНР" Леонидом Пасичником. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент УНН.
"СММ всегда готова ввести диалог, так же как и я готов к диалогу с кем угодно. Этот конфликт можно решить только диалогом", - заявил Хуг, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
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Как сообщал УНН, 24 ноября главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий подал в отставку.
Через день в "ЛНР" утвердили и.о. главаря вместо Плотницкого.