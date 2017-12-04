Хуг заявив про готовність зустрітися з новим ватажком "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг заявив про готовність до діалогу з лідерами самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік", зокрема з новим ватажком "ЛНР" Леонідом Пасічником. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент УНН.
"СММ завжди готова ввести діалог, так само як і я готовий до діалогу будь з ким. Цей конфлікт можна вирішити лише діалогом", - заявив Хуг, відповідаючи на відповідне питання журналіста.
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Як повідомляв УНН, 24 листопада ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький подав у відставку.
Через день у "ЛНР" затвердили в.о. ватажка замість Плотницького.