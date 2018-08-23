Хуг показал семь вражеских "Градов" возле линии соприкосновения на Донбассе

"На прошлой неделе СММ зафиксировало 108 единиц вооружения, размещенных с нарушением согласованных линий отвода", - сказал Хуг.



Он уточнил, что 70 единиц вооружения и техники было зафиксировано в подконтрольных правительству районах и тридцать восем в районах, которые не контролируются правительством. К подтверждению своих слов первый заместитель председателя СММ показал снимки вооружения, размещенного с нарушением.



"На снимке можно увидеть реактивную систему залпового огня "Град", которая была зафиксирована беспилотным летательным аппаратом СММ неподалеку от неподконтрольной правительству Богдановки в Луганской области 13 августа", - сказал Хуг.







"На снимке, сделанном в тот же день БПЛА дальнего радиуса действия можно увидеть еще больше реактивных систем залпового огня "Град" вблизи неподконтрольного правительству Садового", - сообщил он.







Беспилотники СММ также обнаружили вооружение, размещенное с нарушением линий отвода, в районах, контролируемых правительством: в подконтрольной правительству Тарасовке, где СММ зафиксировали 4 самоходные гаубицы и машину управления огнем, и в Красногоровке, где беспилотник СММ зафиксировал миномет калибра 120 мм.



На прошлой неделе боевики на Донбассе впервые за 3 месяца использовали "Град" против ВСУ.



