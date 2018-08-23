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Хуг показал семь вражеских "Градов" возле линии соприкосновения на Донбассе

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. На прошлой неделе специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 108 единиц вооружения, размещенных с нарушением согласованных линий отвода. Об этом сказал на брифинге первый заместитель председателя Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает УНН.

Хуг показал семь вражеских "Градов" возле линии соприкосновения на Донбассе

"На прошлой неделе СММ зафиксировало 108 единиц вооружения, размещенных с нарушением согласованных линий отвода", - сказал Хуг.

Он уточнил, что 70 единиц вооружения и техники было зафиксировано в подконтрольных правительству районах и тридцать восем в районах, которые не контролируются правительством. К подтверждению своих слов первый заместитель председателя СММ показал снимки вооружения, размещенного с нарушением.

"На снимке можно увидеть реактивную систему залпового огня "Град", которая была зафиксирована беспилотным летательным аппаратом СММ неподалеку от неподконтрольной правительству Богдановки в Луганской области 13 августа", - сказал Хуг.



"На снимке, сделанном в тот же день БПЛА дальнего радиуса действия можно увидеть еще больше реактивных систем залпового огня "Град" вблизи неподконтрольного правительству Садового", - сообщил он.



Беспилотники СММ также обнаружили вооружение, размещенное с нарушением линий отвода, в районах, контролируемых правительством: в подконтрольной правительству Тарасовке, где СММ зафиксировали 4 самоходные гаубицы и машину управления огнем, и в Красногоровке, где беспилотник СММ зафиксировал миномет калибра 120 мм.

На прошлой неделе боевики на Донбассе впервые за 3 месяца использовали "Град" против ВСУ.

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