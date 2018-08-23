Хуг показав сім ворожих "Градів" поблизу лінії зіткнення на Донбасі

"Минулого тижня СММ зафіксувало 108 одиниць озброєння, розміщених з порушенням узгоджених ліній відведення", - сказав Хуг.



Він уточнив, що 70 одиниць озброєння та техніки було зафіксовано у підконтрольних урядові районах і 38 – у районах, що не контролюються урядом. К підтвердження своїх слів перший заступник голови СММ показав знімки озброєння, розміщеного з порушенням.



"На знімку можна побачити реактивну систему залпового вогню "Град", що була зафіксована безпілотним літальним апаратом СММ неподалік від непідконтрольної уряду Богданівки в Луганській області 13 серпня",- сказав Хуг.







"На знімку, зробленому в той самий день БПЛА дальнього радіуса дії можна побачити ще більше реактивних систем залпового вогню "Град" поблизу непідконтрольного уряду Садового", - повідомив він.







Безпілотники СММ також виявили озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення, в районах, що контролюються урядом: у підконтрольній уряду Тарасівці, де СММ зафіксували 4 самохідні гаубиці та машину керування вогнем, та у Красногорівці, де безпілотник СММ зафіксував міномет калібру 120 мм.



Нагадаємо, минулого тижня бойовики на Донбасі вперше за 3 місяці використали “Гради” проти ЗСУ.



