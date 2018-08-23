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MIM-104 Patriot

Хуг показав сім ворожих "Градів" поблизу лінії зіткнення на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Минулого тижня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 108 одиниць озброєння, розміщених з порушенням узгоджених ліній відведення. Про це сьогодні сказав на брифінгу перший заступник голови Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ Александр Хуг, передає УНН.

Хуг показав сім ворожих "Градів" поблизу лінії зіткнення на Донбасі

"Минулого тижня СММ зафіксувало 108 одиниць озброєння, розміщених з порушенням узгоджених ліній відведення", - сказав Хуг.

Він уточнив, що 70 одиниць озброєння та техніки було зафіксовано у підконтрольних урядові районах і 38 – у районах, що не контролюються урядом. К підтвердження своїх слів перший заступник голови СММ показав знімки озброєння, розміщеного з порушенням.

"На знімку можна побачити реактивну систему залпового вогню "Град", що була зафіксована безпілотним літальним апаратом СММ неподалік від непідконтрольної уряду Богданівки в Луганській області 13 серпня",- сказав Хуг.



"На знімку, зробленому в той самий день БПЛА дальнього радіуса дії можна побачити ще більше реактивних систем залпового вогню "Град" поблизу непідконтрольного уряду Садового", - повідомив він.



Безпілотники СММ також виявили озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення, в районах, що контролюються урядом: у підконтрольній уряду Тарасівці, де СММ зафіксували 4 самохідні гаубиці та машину керування вогнем, та у Красногорівці, де безпілотник СММ зафіксував міномет калібру 120 мм.

Нагадаємо, минулого тижня бойовики на Донбасі вперше за 3 місяці використали “Гради” проти ЗСУ.

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