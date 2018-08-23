Хуг показав сім ворожих "Градів" поблизу лінії зіткнення на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Минулого тижня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 108 одиниць озброєння, розміщених з порушенням узгоджених ліній відведення. Про це сьогодні сказав на брифінгу перший заступник голови Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ Александр Хуг, передає УНН.
"Минулого тижня СММ зафіксувало 108 одиниць озброєння, розміщених з порушенням узгоджених ліній відведення", - сказав Хуг.
Він уточнив, що 70 одиниць озброєння та техніки було зафіксовано у підконтрольних урядові районах і 38 – у районах, що не контролюються урядом. К підтвердження своїх слів перший заступник голови СММ показав знімки озброєння, розміщеного з порушенням.
"На знімку можна побачити реактивну систему залпового вогню "Град", що була зафіксована безпілотним літальним апаратом СММ неподалік від непідконтрольної уряду Богданівки в Луганській області 13 серпня",- сказав Хуг.
"На знімку, зробленому в той самий день БПЛА дальнього радіуса дії можна побачити ще більше реактивних систем залпового вогню "Град" поблизу непідконтрольного уряду Садового", - повідомив він.
Безпілотники СММ також виявили озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення, в районах, що контролюються урядом: у підконтрольній уряду Тарасівці, де СММ зафіксували 4 самохідні гаубиці та машину керування вогнем, та у Красногорівці, де безпілотник СММ зафіксував міномет калібру 120 мм.
Нагадаємо, минулого тижня бойовики на Донбасі вперше за 3 місяці використали “Гради” проти ЗСУ.