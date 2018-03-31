Художник из Украины оформил альбом Элтона Джона
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Украинский художник Василий Колотуша создал обложку и иллюстрации для наполнения нового альбома Элтона Джона Revamp. Об этом пишет DTF Magazine, передает УНН.
Отмечается, что 27-летний художник из Черкасс создал семь иллюстраций для пластинки.
"На меня вышли из британской Studio Fury — они раньше уже работали с Universal Music и предложили сделать иллюстрации для обложки, наполнение диска, мерч и так далее", — рассказал Колотуша в комментарии изданию.
В трек-лист пластинки вошли композиции Сэма Смита, Эда Ширана, Майли Сайрус, Coldplay, Pink, Lady Gaga, Logic, Florence+The Machine, The Killers и других.
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