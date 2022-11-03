"Кто-то должен защищать границы Украины": воин ВСУ, который работает на ККБК, поделился своей фронтовой историей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Николай Ефименко, который работает машинистом автоматизированной линии по изготовлению гофроящиков, ушел на фронт еще в 2014 году. В прошлом году он снова решил присоединиться к рядам ВСУ, однако после ранения попал на реабилитацию во Львов, где находится сейчас. Своей фронтовой историей он поделился с журналистами УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Если комбинат закроют, то будет беда”: воин ВСУ, который сбил российский Су-25, выступил в защиту Киевского КБК
Цитата
“Я ушел на фронт еще в первую волну мобилизации, в 2014 году. Позже снова вернулся в ряды ВСУ, поэтому 24 февраля передо мной не стоял выбор – идти или нет. Кто-то должен защищать границы Украины, почему не я?”, – рассказал военный.
Сейчас он находится во Львове на реабилитации, с которой ему помогает Киевский картонно-бумажный комбинат, на котором Николай Ефименко до сих пор официально работает.
“Меня ранило в Донецкой области во время выполнения задания между Евгеньевкой и Павловкой. Что-то прилетело… Что именно – сказать не могу. Судя по ранению, то, скорее всего, 82 мина. Другие говорят, что это танк, но вряд ли, потому что если бы танк, меня бы не собрали… У меня ранение всех конечностей, левую руку оборвало, а правую – повредило. Сейчас я во Львове, приехал на консультацию и буду ложиться на реабилитацию, собирать протезы. А так увидим – может позже вернусь назад”, – поделился своими мыслями Николай Ефименко.
Он рассказал, что пришел работать на Киевский бумажный комбинат еще в 2013 году: работал грузчиком.
“В 2016 году, когда пошел на дембель, то сразу вернулся на комбинат. И до 2021 там работал. Сейчас я машинист гофроперерабатывающей линии 5-го разряда. Сейчас комбинат активно приобщается к помощи моей реабилитации. У нас очень слаженный коллектив”, – рассказал военный.
Как сообщают в Киевском КБК – это не единственная история, когда их сотрудники ушли на фронт и получили тяжелые ранения. В комбинате отмечают, что они оказывают помощь в лечении и реабилитации всем сотрудникам компании, которые были мобилизованы и получили ранения.
Ранее своей фронтовой историей с журналистами УНН поделился Иван Кабанец, который сбил российский Су-25.