"Кто-то должен защищать границы Украины": воин ВСУ, который работает на ККБК, поделился своей фронтовой историей

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“Я ушел на фронт еще в первую волну мобилизации, в 2014 году. Позже снова вернулся в ряды ВСУ, поэтому 24 февраля передо мной не стоял выбор – идти или нет. Кто-то должен защищать границы Украины, почему не я?”, – рассказал военный.

Сейчас он находится во Львове на реабилитации, с которой ему помогает Киевский картонно-бумажный комбинат, на котором Николай Ефименко до сих пор официально работает.

“Меня ранило в Донецкой области во время выполнения задания между Евгеньевкой и Павловкой. Что-то прилетело… Что именно – сказать не могу. Судя по ранению, то, скорее всего, 82 мина. Другие говорят, что это танк, но вряд ли, потому что если бы танк, меня бы не собрали… У меня ранение всех конечностей, левую руку оборвало, а правую – повредило. Сейчас я во Львове, приехал на консультацию и буду ложиться на реабилитацию, собирать протезы. А так увидим – может позже вернусь назад”, – поделился своими мыслями Николай Ефименко.

Он рассказал, что пришел работать на Киевский бумажный комбинат еще в 2013 году: работал грузчиком.

“В 2016 году, когда пошел на дембель, то сразу вернулся на комбинат. И до 2021 там работал. Сейчас я машинист гофроперерабатывающей линии 5-го разряда. Сейчас комбинат активно приобщается к помощи моей реабилитации. У нас очень слаженный коллектив”, – рассказал военный.

Как сообщают в Киевском КБК – это не единственная история, когда их сотрудники ушли на фронт и получили тяжелые ранения. В комбинате отмечают, что они оказывают помощь в лечении и реабилитации всем сотрудникам компании, которые были мобилизованы и получили ранения.

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