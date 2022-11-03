"Хтось має захищати кордони України": воїн ЗСУ, який працює на ККПК, поділився своєю фронтовою історією

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“Я пішов на фронт ще у першу хвилю мобілізації, у 2014 році. Пізніше знову повернувся до лав ЗСУ, тому 24 лютого переді мною не стояв вибір - йти, чи ні. Хтось має захищати кордони України, чому не я?” - розповів військовий.

Наразі він перебуває у Львові на реабілітації, з якою йому допомагає Київський картонно-паперовий комбінат, на якому Микола Єфименко і досі офіційно працює.

“Мене поранило у Донецькій області під час виконання завдання, між Євгенівкою і Павлівкою. Щось прилетіло… Що саме - сказати не можу. Судячи із поранення, то, скоріше за все, 82 міна. Інші кажуть, що це танк, але навряд чи, бо якби танк, мене б не зібрали… У мене поранення усіх кінцівок, ліву руку обірвало, а праву - пошкодило. Зараз я у Львові, приїхав на консультацію і буду лягати на реабілітацію, збирати протези. А так побачимо - може пізніше повернуся назад”, - поділився своїми думками Микола Єфименко.

Він розповів, що прийшов працювати на Київський паперовий комбінат ще у 2013 році: працював вантажником.

“В 2016 році коли пішов на дембель, то одразу повернувся на комбінат. І до 2021 році там працював. Зараз я машиніст гофропереробної лінії 5 розряду. Зараз комбінат активно долучається до допомоги у моїй реабілітації. У нас дуже злагоджений колектив”, - розповів військовий.

Як повідомляють у Київському КПК, це не єдина історія, коли їхні співробітники пішли на фронт та отримали важкі поранення. У комбінаті наголошують, що вони надають допомогу в лікуванні та реабілітації всім співробітникам компанії, які були мобілізовані та отримали поранення.

Раніше своєю фронтовою історією з журналістами УНН поділився Іван Кабанець, який збив російський Су-25.