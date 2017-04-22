Кто такие кандидаты в президенты Франции: карьера, программа, скандалы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Предвыборная кампания кандидатов на пост президента Франции запомнится скандалами с претендентами на главный пост страны. Вопрос, кто же станет новым французским президентом, является открытым, а результаты выборов могут совершенно изменить вектор страны. УНН попытался разобраться, как будут проходить самые резонансные за последние годы выборы во Франции.
Как проходят президентские выборы во Франции
Первый тур президентских выборов состоится в воскресенье, 23 апреля, и французы будут должны отдать свой голос за одного из кандидатов, представляющих все политические силы Франции. В случае, если никто из кандидатов не получит более 50% голосов, то через две недели, 7 мая, состоится второй тур выборов, где примут участие два кандидата с наибольшим количеством голосов.
Эксперты отмечают, что из-за большого количества кандидатов, второго тура, скорее всего, не избежать, потому что голоса распределятся на большое количество кандидатов и пока ни один из проведенных экзит-полов не показал того, что кто-то сможет сразу набрать более 50%.
Кто будет среди участников выборов
Марин Ле Пен, лидер правопопулистской партии "Национальный фронт"
Эммануэль Макрон, бывший инвестиционный банкир, умеренно либерально центристская партия En Marche!
Франсуа Фийон, бывший премьер-министр Франции при Н.Саркози, правоцентристская консервативная партия "Республиканцы"
Жан-Люк Меланшон, депутат Европарламента, крайняя левая партия "Непокорённая Франция"
Бенуа Амон, бывший министр социального образования в правительстве М.Вальса, Социалистическая партия
Всего на пост президента претендует 11 кандидатов.
Во время всего хода президентской гонки фаворитами были независимый кандидат Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, которые фактически являются антиподами по своим взглядам.
В частности, по последним социологическим опросам Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен с высокой вероятностью выйдут во второй тур выборов президента Франции. Так, Э.Макрону прогнозируют во время голосования в первом туре 24% голосов, а правой националистке Марин Ле Пен - 22%.
Досье на кандидатов:
Эммануэль Макрон (39 лет)
Партия: En Marche! В августе 2016 Э.Макрон покинул правительство, чтобы сформировать центристскую партию и выдвинуться на выборы как независимый кандидат.
Политическая карьера:
2006-2009 - был членом Социалистической партии
2012-2014 - заместитель генерального секретаря при президенте Ф.Олланде
2014-2016 - министр экономики, промышленности и цифровых дел
2017 - кандидат в президенты от партии En Marche!
Эммануэль Макрон уверенно лидировал во время всей президентской гонки и в случае победы он может стать самым молодым президентом за всю истории Франции в послевоенный период. Несмотря на почти идеальную биографию, он в начале 2017 года попал в громкий скандал. Журналисты обнаружили, что во время выполнения обязанностей министра экономики Э.Макрон участвовал во встрече с бизнесменами в Лас-Вегасе и расходы на поездку составили 380 тыс. евро.
По данному факту французская прокуратура начала предварительное расследование, а сам Э.Макрон заявил, что он не знал об организационных деталях той поездки.
Кроме того, оппоненты обвиняют экс-банкира Э.Макрона в лоббировании интересов крупного бизнеса. В начале избирательной капмании Э.Макрон заявил, что будет кандидатом от слабых и ряд французских СМИ сразу окрестил Э.Макрона кандидатом от Ротшильдов. В частности вспомнили его сотрудничество с Французско-американским фондом, который лоббирует интересы США в Европе, а также он имеет мощную группу поддержки из числа бизнесменов и известных бизнесменов.
В своих предвыборных обещаниях политик выступает за усиление евроинтеграции, инновационную революцию в экономике, модернизацию образования и армии. Он также предлагает принять закон о морализации политической жизни, устранив возможности парламентариев заниматься консалтингом и устраивать на работу к себе членов семьи.
Марин Ле Пен (54 года)
Партия: правая партия "Народный фронт"
Политическая карьера:
1986 - вступила в ряды "Народного фронта", которую основал и возглавлял ее отец Жан-Мари Ле Пен
1998 - избрана в региональной совета Па-де-Кале
2004 и 2009 - избиралась в Европейский парламент
Январь 2011 - Марин Ле Пен победила в выборах и стала председателем "Народного фронта"
2012 - участвовала в президентских выборах и заняла третье место, набрав 18% голосов.
Победы Марин Ле Пен опасается вся Европа, она выступает за сближение с Россией, за отмену санкций и признание Крыма российским, учитывая то, что Франция является одной из стран "нормандского формата" и союзником США, это может кардинально изменить положение страны на международной арене.
Несмотря на довольно высокие шансы на победу у М.Ле Пен, периодически в разных городах Франции проходят демонстрации против нее.
Кроме того, 4 марта Марин Ле Пен вызвали в суд по обвинению в деле о фиктивном наеме двух помощников. В ее штаб-квартире были проведены обыски и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) установило, что председатель партийного кабинета М.Ле Пен Катрин Гризе и охранник Тьери Леже были фиктивно наняты как помощники европарламентария.
За несколько дней до этого разгорелся еще один громкий скандал - депутаты Европейского Союза проголосовали за лишение парламентского иммунитета Марин Ле Пен из-за того, что она запустила в Twitter фотографии, где изображено насилие со стороны террористов "Исламского государства". Ее действия рассматриваются как "публикация жестоких изображений", за которые при определенных обстоятельствах может быть наказание в виде трех лет лишения свободы и штраф в размере 75 тыс. евро.
В предвыборной программе М.Ле Пен пообещала, что в случае победы на президентских выборах она сократит взаимодействие с органами Евросоюза и попытается выйти из еврозоны, вернув своей стране франк в качестве национальной валюты.
Кроме того, М.Ле Пен выступила за вывод вооруженных сил страны из-под командования НАТО, ограничения иммиграции и ограничения легальной миграции, в том числе из других стран ЕС.
Франсуа Фийон (63)
Партия: республиканец, Союз за народное движение
Политическая карьера:
2002-2004 - министр труда
2004-2005 - министр образования
2007-2012 - премьер-министр Франции
Франсуа Фийон, выдвиженец от "республиканцев", прошел стремительный путь от лидерства в гонке к стремительному падению. Во время всей президентской кампании почти каждый кандидат попадал в скандал, а то и под следствие, но случай с Франсуа Фийоном был громким и даже получил название "Пенелопагейт". Ф.Фийону выдвинули подозрение в том, что он, будучи депутатом французского парламента, устроил на работу свою жену и платил ей зарплату за услуги, которые она на самом деле не предоставляла. Французская прокуратура возбудила дело против Ф.Фийона.
Из-за скандала глава избирательного штаба кандидата в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона Патрик Стефанини подал в отставку.
Супругов постоянно вызывали на допросы, проводили обыски, но несмотря на советы из его окружения, он так и не снял свою кандидатуру, а рейтинги после скандала значительно упали.
Буквально месяц назад Ф.Фийон стал фигурантом нового скандала: его обвинили в том, что он принял от друга в подарок два деловых костюма стоимостью 13 тыс. евро.
Кроме того, 22 марта Франсуа Фийона заподозрили в получении 50 тыс. долларов за организацию встреч представителей бизнеса с российским лидером Владимиром Путиным в 2015 году.
Франсуа Фийон выступает за увеличение часов в рабочей неделе до 48, он предлагает ввести квоты на мигрантов. Ф.Фийон намерен ограничить права однополых пар на усыновление детей. А во внешней политике он выступает за отмену санкций против России и сотрудничество с В.Путиным и Б.Асадом против "Исламского государства". В то же время он подчеркивает, что отношения с США для Франции будут в приоритете, и за то, что французская экономика должна зашитися глубоко интегрированной в ЕС.
Жан-Люк Меланшон (65 лет)
Партия: левая партия "Непокорённая Франция"
Политическая карьера:
2000-2002 - министр профессионального образования Франции
2008 - инициировал создание "Левой партии" и стал ее лидером
С 2009 года - депутат Европейского парламента, фракция Европейские объединенные левые
2012 - участвовал в президентских выборах, получил 11% голосов и занял четвертое место
Политик левого толка Ж.Меланшон, находясь аутсайдером в гонке, за месяц-два ворвался к фаворитам.
Ж.Меланшон в апреле удивил французов, появившись одновременно в нескольких французских городах посредством использования технологии голограммных изображений.
Программа Ж.Меланшона предусматривает увеличение расходов бюджета на 270 млрд евро и повышение налогов на 120 млрд евро, увеличение ежегодного оплачиваемого отпуска до шести недель, а также конфискация всех доходов, превышающих 400 тыс. евро в год. Кроме того, он обещает провозгласить Шестую республику, вывести Францию из Евросоюза и НАТО, установить 32-часовую рабочую неделю и вернуть пенсионный возраст в 60 лет.
Он также заявлял о том, что считает Россию партнером, однако он не согласен с политикой Владимира Путина.
Бенуа Амон (49 лет)
Партия: Социалистическая партия
Политическая карьера:
2004-2009 - член Европарламента от восточной Франции
2012-2014 - министр-делегат по социальной экономики
2014 - министр национального образования
Бенуа Амона называют "французским Берни Сандерсом", потому что он придерживается тех же взглядов, что и кандидат в президенты США. В программе Б.Амона фигурируют легализация марихуаны, кроме того, налог на использование роботов и отмена закона о труде, который дал работодателям больше свободы в увольнении и найме сотрудников.
Б.Амон выступает, в частности, за введение безусловного базового дохода для всех французов в размере 750 евро до 2022 года. Такая политика предполагает выплату этой суммы каждому гражданину без необходимости выполнения любой работы.
В политике в отношении России он является противником внешней политики В.Путина и даже называет курс нынешней России "агрессивным империализмом". Так, 23 марта Бенуа Амон осудил действия Российской Федерации на востоке Украины и аннексию полуострова Крым. Кроме того, он поддерживает взгляды действующего президента Франсуа Олланда.
Социологи прочат ему президентского кресла, а речь идет пока пока только о четвертом месте с 13-15%.