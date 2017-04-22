Кто такие кандидаты в президенты Франции: карьера, программа, скандалы

Как проходят президентские выборы во Франции

Первый тур президентских выборов состоится в воскресенье, 23 апреля, и французы будут должны отдать свой голос за одного из кандидатов, представляющих все политические силы Франции. В случае, если никто из кандидатов не получит более 50% голосов, то через две недели, 7 мая, состоится второй тур выборов, где примут участие два кандидата с наибольшим количеством голосов.

Эксперты отмечают, что из-за большого количества кандидатов, второго тура, скорее всего, не избежать, потому что голоса распределятся на большое количество кандидатов и пока ни один из проведенных экзит-полов не показал того, что кто-то сможет сразу набрать более 50%.

Кто будет среди участников выборов

Марин Ле Пен, лидер правопопулистской партии "Национальный фронт"

Эммануэль Макрон, бывший инвестиционный банкир, умеренно либерально центристская партия En Marche!

Франсуа Фийон, бывший премьер-министр Франции при Н.Саркози, правоцентристская консервативная партия "Республиканцы"

Жан-Люк Меланшон, депутат Европарламента, крайняя левая партия "Непокорённая Франция"

Бенуа Амон, бывший министр социального образования в правительстве М.Вальса, Социалистическая партия

Всего на пост президента претендует 11 кандидатов.

Во время всего хода президентской гонки фаворитами были независимый кандидат Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, которые фактически являются антиподами по своим взглядам.

В частности, по последним социологическим опросам Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен с высокой вероятностью выйдут во второй тур выборов президента Франции. Так, Э.Макрону прогнозируют во время голосования в первом туре 24% голосов, а правой националистке Марин Ле Пен - 22%.

Досье на кандидатов:

Эммануэль Макрон (39 лет)

Партия: En Marche! В августе 2016 Э.Макрон покинул правительство, чтобы сформировать центристскую партию и выдвинуться на выборы как независимый кандидат.

Политическая карьера:

2006-2009 - был членом Социалистической партии

2012-2014 - заместитель генерального секретаря при президенте Ф.Олланде

2014-2016 - министр экономики, промышленности и цифровых дел

2017 - кандидат в президенты от партии En Marche!

Эммануэль Макрон уверенно лидировал во время всей президентской гонки и в случае победы он может стать самым молодым президентом за всю истории Франции в послевоенный период. Несмотря на почти идеальную биографию, он в начале 2017 года попал в громкий скандал. Журналисты обнаружили, что во время выполнения обязанностей министра экономики Э.Макрон участвовал во встрече с бизнесменами в Лас-Вегасе и расходы на поездку составили 380 тыс. евро.

По данному факту французская прокуратура начала предварительное расследование, а сам Э.Макрон заявил, что он не знал об организационных деталях той поездки.

Кроме того, оппоненты обвиняют экс-банкира Э.Макрона в лоббировании интересов крупного бизнеса. В начале избирательной капмании Э.Макрон заявил, что будет кандидатом от слабых и ряд французских СМИ сразу окрестил Э.Макрона кандидатом от Ротшильдов. В частности вспомнили его сотрудничество с Французско-американским фондом, который лоббирует интересы США в Европе, а также он имеет мощную группу поддержки из числа бизнесменов и известных бизнесменов.

В своих предвыборных обещаниях политик выступает за усиление евроинтеграции, инновационную революцию в экономике, модернизацию образования и армии. Он также предлагает принять закон о морализации политической жизни, устранив возможности парламентариев заниматься консалтингом и устраивать на работу к себе членов семьи.

Марин Ле Пен (54 года)

Партия: правая партия "Народный фронт"

Политическая карьера:

1986 - вступила в ряды "Народного фронта", которую основал и возглавлял ее отец Жан-Мари Ле Пен

1998 - избрана в региональной совета Па-де-Кале

2004 и 2009 - избиралась в Европейский парламент

Январь 2011 - Марин Ле Пен победила в выборах и стала председателем "Народного фронта"

2012 - участвовала в президентских выборах и заняла третье место, набрав 18% голосов.

Победы Марин Ле Пен опасается вся Европа, она выступает за сближение с Россией, за отмену санкций и признание Крыма российским, учитывая то, что Франция является одной из стран "нормандского формата" и союзником США, это может кардинально изменить положение страны на международной арене.

Несмотря на довольно высокие шансы на победу у М.Ле Пен, периодически в разных городах Франции проходят демонстрации против нее.

Кроме того, 4 марта Марин Ле Пен вызвали в суд по обвинению в деле о фиктивном наеме двух помощников. В ее штаб-квартире были проведены обыски и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) установило, что председатель партийного кабинета М.Ле Пен Катрин Гризе и охранник Тьери Леже были фиктивно наняты как помощники европарламентария.

За несколько дней до этого разгорелся еще один громкий скандал - депутаты Европейского Союза проголосовали за лишение парламентского иммунитета Марин Ле Пен из-за того, что она запустила в Twitter фотографии, где изображено насилие со стороны террористов "Исламского государства". Ее действия рассматриваются как "публикация жестоких изображений", за которые при определенных обстоятельствах может быть наказание в виде трех лет лишения свободы и штраф в размере 75 тыс. евро.

В предвыборной программе М.Ле Пен пообещала, что в случае победы на президентских выборах она сократит взаимодействие с органами Евросоюза и попытается выйти из еврозоны, вернув своей стране франк в качестве национальной валюты.

Кроме того, М.Ле Пен выступила за вывод вооруженных сил страны из-под командования НАТО, ограничения иммиграции и ограничения легальной миграции, в том числе из других стран ЕС.

Франсуа Фийон (63)

Партия: республиканец, Союз за народное движение

Политическая карьера:

2002-2004 - министр труда

2004-2005 - министр образования

2007-2012 - премьер-министр Франции

Франсуа Фийон, выдвиженец от "республиканцев", прошел стремительный путь от лидерства в гонке к стремительному падению. Во время всей президентской кампании почти каждый кандидат попадал в скандал, а то и под следствие, но случай с Франсуа Фийоном был громким и даже получил название "Пенелопагейт". Ф.Фийону выдвинули подозрение в том, что он, будучи депутатом французского парламента, устроил на работу свою жену и платил ей зарплату за услуги, которые она на самом деле не предоставляла. Французская прокуратура возбудила дело против Ф.Фийона.



Из-за скандала глава избирательного штаба кандидата в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона Патрик Стефанини подал в отставку.



Супругов постоянно вызывали на допросы, проводили обыски, но несмотря на советы из его окружения, он так и не снял свою кандидатуру, а рейтинги после скандала значительно упали.

Буквально месяц назад Ф.Фийон стал фигурантом нового скандала: его обвинили в том, что он принял от друга в подарок два деловых костюма стоимостью 13 тыс. евро.

Кроме того, 22 марта Франсуа Фийона заподозрили в получении 50 тыс. долларов за организацию встреч представителей бизнеса с российским лидером Владимиром Путиным в 2015 году.



Франсуа Фийон выступает за увеличение часов в рабочей неделе до 48, он предлагает ввести квоты на мигрантов. Ф.Фийон намерен ограничить права однополых пар на усыновление детей. А во внешней политике он выступает за отмену санкций против России и сотрудничество с В.Путиным и Б.Асадом против "Исламского государства". В то же время он подчеркивает, что отношения с США для Франции будут в приоритете, и за то, что французская экономика должна зашитися глубоко интегрированной в ЕС.

Жан-Люк Меланшон (65 лет)

Партия: левая партия "Непокорённая Франция"

Политическая карьера:

2000-2002 - министр профессионального образования Франции

2008 - инициировал создание "Левой партии" и стал ее лидером

С 2009 года - депутат Европейского парламента, фракция Европейские объединенные левые

2012 - участвовал в президентских выборах, получил 11% голосов и занял четвертое место

Политик левого толка Ж.Меланшон, находясь аутсайдером в гонке, за месяц-два ворвался к фаворитам.

Ж.Меланшон в апреле удивил французов, появившись одновременно в нескольких французских городах посредством использования технологии голограммных изображений.

Программа Ж.Меланшона предусматривает увеличение расходов бюджета на 270 млрд евро и повышение налогов на 120 млрд евро, увеличение ежегодного оплачиваемого отпуска до шести недель, а также конфискация всех доходов, превышающих 400 тыс. евро в год. Кроме того, он обещает провозгласить Шестую республику, вывести Францию ​​из Евросоюза и НАТО, установить 32-часовую рабочую неделю и вернуть пенсионный возраст в 60 лет.

Он также заявлял о том, что считает Россию партнером, однако он не согласен с политикой Владимира Путина.

Бенуа Амон (49 лет)

Партия: Социалистическая партия

Политическая карьера:

2004-2009 - член Европарламента от восточной Франции

2012-2014 - министр-делегат по социальной экономики

2014 - министр национального образования

Бенуа Амона называют "французским Берни Сандерсом", потому что он придерживается тех же взглядов, что и кандидат в президенты США. В программе Б.Амона фигурируют легализация марихуаны, кроме того, налог на использование роботов и отмена закона о труде, который дал работодателям больше свободы в увольнении и найме сотрудников.

Б.Амон выступает, в частности, за введение безусловного базового дохода для всех французов в размере 750 евро до 2022 года. Такая политика предполагает выплату этой суммы каждому гражданину без необходимости выполнения любой работы.

В политике в отношении России он является противником внешней политики В.Путина и даже называет курс нынешней России "агрессивным империализмом". Так, 23 марта Бенуа Амон осудил действия Российской Федерации на востоке Украины и аннексию полуострова Крым. Кроме того, он поддерживает взгляды действующего президента Франсуа Олланда.

Социологи прочат ему президентского кресла, а речь идет пока пока только о четвертом месте с 13-15%.