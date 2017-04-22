Хто є кандидатами у президенти Франції: кар'єра, програма, скандали

Як проходять президентські вибори у Франції

Перший тур президентських виборів відбудеться у неділю, 23 квітня, і французи матимуть віддати свій голос за одного з кандидатів, які представляють всі політичні сили Франції. У разі, якщо ніхто з кандидатів не отримає більше 50% голосів, то за два тижні, 7 травня, відбудеться другий тур виборів, де візьмуть участь два кандидати з найбільшою кількістю голосів.

Експерти зазначають, що через велику кількість кандидатів, другого туру, найімовірніше, не уникнути, бо голоси розподіляться на велику кількість кандидатів і поки жоден з проведених екзит-полів не показали того, що хтось зможе відразу набрати більше 50%.

Хто буде серед учасників виборів

Марін Ле Пен, лідер правопопулістської партії "Національний фронт"

Еммануель Макрон, колишній інвестиційний банкір, помірно ліберально центристська партія En Marche!

Франсуа Фійон, колишній прем’єр-міністр Франції при Н.Саркозі, правоцентристська консервативна партія "Республіканці"

Жан-Люк Меланшон, депутат Європарламенту, крайня ліва партія "Непокірна Франція"

Бенуа Амон, колишній міністр соціальної освіти в уряді М.Вальса, Соціалістична партія

Всього на посаду президента претендує 11 кандидатів.

За весь хід президентської гонки фаворитами президентських перегонів були незалежний кандидат Еммануель Макрон та лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен, які фактично є антиподами за своїми поглядами.

Зокрема, за останніми соціологічними опитуваннями Еммануель Макрон та Марін Ле Пен з високою ймовірністю вийдуть у другий тур виборів президента Франції. Так, Е.Макрону прогнозують під час голосування в першому турі 24% голосів, а правій націоналістці Марін Ле Пен - 22%.

Досьє на кандидатів:

Еммануель Макрон (39 років)

Партія: En Marche! У серпні 2016 року Е.Макрон покинув уряд, щоб сформувати центристську партію і висунутись на вибори як незалежний кандидат.

Політична кар'єра:

2006-2009 - був членом Соціалістичної партії

2012-2014 - заступник генерального секретаря при президенті Ф.Олланді

2014-2016 - міністр економіки, промисловості і цифрових справ

2017 - кандидат в президенти від партії En Marche!

Еммануель Макрон впевнено лідирував під час всієї президентської гонки і у разі перемоги він може стати наймолодшим президентом за всю історії Франції у післявоєнний період. Незважаючи на майже ідеальну біографію, він на початку 2017 року потрапив у гучний скандал. Журналісти виявили, що під час виконання обов’язків міністра економіки Е.Макрон брав участь у зустрічі з бізнесменами в Лас-Вегасі і витрати на поїздку становили 380 тисяч євро.

За цим фактом французька прокуратура почала попереднє розслідування, а сам Е.Макрон заявив, що він не знав про організаційні деталі тієї поїздки.

Окрім того, опоненти звинувачують екс-банкіра Е.Макрона в лобіюванні інтересів великого бізнесу. На початку виборчої капманії Е.Макрон заявив, що буде кандидатом від найслабших і низка французьких ЗМІ відразу охрестили Е.Макрона кандидатом від Ротшильдів. Зокрема згадали його співпрацю з Французько-американським фондом, який лобіює інтереси США в Європі, а також він має потужну групу підтримки з числа бізнесменів та відомих бізнесменів.

У своїх передвиборчих обіцянках політик виступає за посилення євроінтеграції, інноваційну революцію в економіці, модернізацію освіти і армії. Він також пропонує прийняти закон про моралізацію політичного життя, усунувши можливості парламентаріїв займатися консалтингом і влаштовувати на роботу до себе членів сім'ї.

Марін Ле Пен (54 роки)

Партія: права партія "Народний фронт"

Політична кар'єра:

1986 - вступила в лави "Народного фронту", яку заснував та очолював її батько Жан-Марі Ле Пен

1998 - обрана до регіональної ради Па-де-Кале

2004 та 2009 - обиралася до Європейського парламенту

Січень 2011 - Марін Ле Пен перемогла у виборах та стала головою "Народного фронту"

2012 - брала участь у президентських виборах та посіла третє місце, набравши 18% голосів.

Перемоги Марі Ле Пен остерігається вся Європа, вона виступає за зближення з Росією, за скасування санкцій та визнання Криму російським, враховуючи те, що Франція є однією з країн "нормандського формату" та союзником США, це може кардинально змінити положення країни на міжнародній арені.

Незважаючи на доволі високі шанси на перемогу в М.Ле Пен, періодично у різних містах Франції проходять демонстрації проти неї.

Крім того, 4 березня Марін Ле Пен викликали в суд у звинуваченні у справі про фіктивний найм двох помічників. В її штаб-квартирі були проведені обшуки і Європейське бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) встановило, що голова партійного кабінету М.Ле Пен Катрін Грізе і охоронець Тьєрі Леже були фіктивно найняті як помічники європарламентаря.

За кілька днів до цього розгорівся ще один гучний скандал - депутати Європейського Союзу проголосували за позбавлення парламентського імунітету Марін Ле Пен через те, що вона запустила у Twitter фотографії, де зображене насильство з боку терористів "Ісламської держави". Її дії розглядаються як "публікація жорстоких зображень", за які за певних обставин може бути покарання у вигляді трьох років позбавлення волі і штраф в розмірі 75 тисяч євро.

У передвиборчій програмі М.Ле Пен пообіцяла, що в разі перемоги на президентських виборах вона скоротить взаємодію з органами Євросоюзу і спробує вийти з єврозони, повернувши своїй країні франк як національну валюту.

Крім того, М.Ле Пен виступила за виведення збройних сил країни з-під командування НАТО, обмеження імміграції і обмеження легальної міграції, в тому числі з інших країн ЄС.

Франсуа Фійон (63 роки)

Партія: республіканець, Союз за народний рух

Політична кар'єра:

2002-2004 – міністр праці

2004-2005 – міністр освіти

2007-2012 – прем’єр-міністр Франції

Франсуа Фійон, висуванець від "республіканців", пройшов стрімкий шлях від лідерства в гонці до стрімкого падіння. Під час всієї президентської кампанії чи не кожен кандидат потрапляв у скандал, а то і під слідство, але випадок з Франсуа Фійоном був найгучнішим і навіть отримав назву "Пенелопагейт". Ф.Фійону висунули підозру в тому, що він, будучи депутатом французького парламенту, влаштував на роботу власну дружину і платив їй зарплату за послуги, які вона насправді не надавала. Французька прокуратура порушила справу проти Ф.Фійона.



Через скандал глава виборчого штабу кандидата в президенти Франції від партії “Республіканці” Франсуа Фійона Патрік Стефаніні подав у відставку.



Подружжя постійно викликали на допити, проводили обшуки, і попри поради з його оточення, він так і не зняв свою кандидатуру, а рейтинги після скандалу значно впали.

Буквально місяць тому Ф.Фійон став фігурантом нового скандалу: його звинуватили у тому, що він прийняв від друга в подарунок два ділових костюма вартістю 13 тис. євро.

Окрім того, 22 березня Франсуа Фійона запідозрили в отриманні 50 тисяч доларів за організацію зустрічей представників бізнесу з російським лідером Володимиром Путіним у 2015 році.



Франсуа Фійон виступає за збільшення годин в робочому тижні до 48, він також пропонує ввести квоти на мігрантів. Ф.Фійон має намір обмежити права одностатевих пар на усиновлення дітей. А в зовнішній політиці він виступає за скасування санкцій проти Росії та співпрацю з В.Путіним та Б.Асадом проти "Ісламської держави". У той же час він наголошує, що відносини з США для Франції будуть в пріоритеті, та за те, що французька економіка має зашитися глибоко інтегрованою в ЄС.

Жан-Люк Меланшон (65 років)

Партія: ліва партія "Непокірна Франція"

Політична кар’єра:

2000-2002 - міністр професійної освіти Франції

2008 - ініціював створення "Лівої партії" та став її лідером

З 2009 року - депутат Європейського парламенту, фракція Європейські об'єднані ліві

2012 – брав участь у президентських виборах, отримав 11% голосів та зайняв четверте місце

Політик лівого спрямування Жан-Люк Меланшон, перебуваючи аутсайдером в гонці, за місяць-два увірвався до фаворитів.

Ж.Меланшон у квітні здивував французів, з'явившись одночасно в кількох французьких містах за допомогою використання технології голограмних зображень.

Программа Ж.Меланшона передбачає збільшення видатків бюджету на 270 млрд євро і підвищення податків на 120 млрд євро, збільшення щорічної оплачуваної відпустки до шести тижнів, а також конфіскацію всіх доходів, що перевищують 400 тис. євро в рік. Крім того, він обіцяє проголосити Шосту республіку, вивести Францію з Євросюзу і НАТО, встановити 32-годинний робочий тиждень і повернути пенсійний вік в 60 років.

Він також заявляв про те, що вважає Росію партнером, проте він не згодний з політикою Володимира Путіна.

Бенуа Амон (49 років)

Партія: Соціалістична партія

Політична кар’єра:

2004-2009 – член Європарламенту від східної Франції

2012-2014 – міністр-делегат щодо соціальної економіки

2014 – міністр національної освіти

Бенуа Амона називають "французьким Берні Сандерсом", бо він притримується тих же поглядів, що і кандидат в президенти США. У програмі Б.Амона фігурують легалізація марихуани, крім того, податок на використання роботів і скасування закону про працю, який дав роботодавцям більше свободи в звільненні та наймі співробітників.

Б.Амон виступає, зокрема, за введення безумовного базового доходу для всіх французів в розмірі 750 євро до 2022 року. Така політика передбачає виплату цієї суми кожному громадянину без необхідності виконання будь-якої роботи.

У політиці щодо Росії він є противником зовнішньої політики В.Путіна і навіть називає курс нинішньої Росії "агресивним імперіалізмом". Так, 23 березня Бенуа Амон засудив дії Російської Федерації на сході України та анексію півострова Крим. Крім того, він підтримує погляди діючого президента Франсуа Олланда.

Соціологи не пророкують йому президентського крісла, а йдеться поки наразі лише про четверте місце з 13-15%.