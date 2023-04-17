"Кто делает зло, то огонь на Пасху бывает другим": в ГУР прокомментировали взрывы в белгороде
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя взрывы в российском белгороде 17 апреля, заявил, что для тех, кто "делает зло, огонь на Пасху другой". В эфире национального телемарафона он предупредил, что пока идет война в Украине, в россии "нет безопасных мест", передает УНН.
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Юсов рассказал, что украинская разведка фиксирует "все" на территории россии, однако не подтвердил, ни опроверг причастность к взрывам в городах страны-агрессора.
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"Очевидно для людей, которые верят в чудо, которые живут и творят добро, на них сходит благодатный огонь. Кто делает зло, то огонь на Пасху бывает другим. Далее россияне должны привыкнуть, что пока они ведут захватническую и несправедливую войну, на их территории нет безопасных мест. Собственно, война уже пришла в дом к каждому рашисту и каждому подданному российского режима", - отметил представитель ГУР.
Напомним
По сообщениям российских местных СМИ 17 апреля в городе Белгород беспилотник ударил по ТЭС.