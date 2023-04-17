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"Хто робить зло, то вогонь на Великдень буває іншим": у ГУР прокоментували вибухи в бєлгороді

"Хто робить зло, то вогонь на Великдень буває іншим": у ГУР прокоментували вибухи в бєлгороді

Київ • УНН

 • 473413 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, коментуючи вибухи в російському бєлгороді 17 квітня, заявив, що для тих, хто "робить зло, вогонь на Великдень інший". В ефірі національного телемарафону він попередив, що поки триває війна в Україні, у росії "немає безпечних місць", передає УНН.

Деталі

Юсов розповів, що українська розвідка фіксує "все" на території росії, однак не підтвердив, ані спростував причетність до вибухів у містах країни-агресора.

Цитата

"Вочевидь для людей, які вірять у диво, які живуть і творять добро, на них сходить благодатний вогонь. Хто робить зло, то вогонь на Великдень буває іншим. Далі росіяни мають звикнути, що поки вони ведуть загарбницьку та несправедливу війну, на їхній території немає безпечних місць. Власне, війна вже прийшла в оселю до кожного рашиста та кожного підданого російського режиму", - наголосив представник ГУР.

Нагадаємо

За повідомленнями російських місцевих ЗМІ, 17 квітня у місті бєлгород безпілотник вдарив по ТЕС.

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