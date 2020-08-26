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Хроники Delfi: что удалось сделать за вчерашний день

Киев • УНН

 • 10879 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Компания "Трансшип", которая занимается операцией по поднятию танкера Delfi, продолжает ежедневные отчеты о проделанной работе. Что удалось сделать за вчерашний день, сообщается на странице в Facebook, передает УНН.

Хроники Delfi: что удалось сделать за вчерашний день

Подготовительные работы, которые необходимо провести для того, чтобы обеспечить судну плавучесть с целью его дальнейшего выведения и ликвидации, продолжаются. По информации компании, за 25 августа удалось проделать следующие работы:

- подкоп траншеи вдоль судна с использованием грейфера и профилирование постели водолазами. Уборка мелких камней с постели;
- осуществление промеров прилегающей к судну акватории;
- расстановка, подключение и испытание погружных насосов и насосов для заполнения отсеков, а также компрессоров;
- обработка водной поверхности препаратом "Эконадин" для предотвращения загрязнений.

Ранее сообщалось, что на этой неделе Delfi будут пробовать поднять на киль (выровнять).

Также напомним, танкер Delfi потерпел крушение у берегов Одессы осенью прошлого года. К июлю ликвидировать аварию пытался судовладелец. Но после неудачных попыток в августе государство его устранило и взялось за дело само. Им на помощь пришли две авторитетные компании "Трансшип" и "Бруклин-Киев". "Трнасшип" пообещал выполнить все необходимые работы, а "Бруклин-Киев" их профинансировать. Владелец Delfi пытался заблокировать подъем танкера через суд, но суд ему отказал. 

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