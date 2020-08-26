Хроніки Delfi: що вдалося зробити за вчорашній день

Підготовчі роботи, які необхідно провести для того, щоб забезпечити судну плавучість з метою його подальшого виведення і ліквідації, продовжуються. За інформацією компанії, за 25 серпня вдалося виконати наступні роботи:

- підкоп траншеї уздовж судна з використанням грейфера і профілювання постелі водолазами. Прибирання дрібних каменів з постелі;

- здійснення промірів прилеглої до судна акваторії;

- розстановка, підключення та випробування заглибних насосів і насосів для заповнення відсіків, а також компресорів;

- обробка водної поверхні препаратом "Еконадін" для запобігання забрудненню.

Раніше повідомлялося, що на цьому тижні Delfi будуть пробувати підняти на кіль (вирівняти).

Також нагадаємо, танкер Delfi зазнав аварії біля берегів Одеси восени минулого року. До липня ліквідувати аварію намагався судновласник. Але після невдалих спроб у серпні держава його усунула і взялася за справу самостійно. Їм на допомогу прийшли дві авторитетні компанії "Трансшип" і "Бруклін-Київ". "Трнасшип" пообіцяв виконати всі необхідні роботи, а "Бруклін-Київ" їх профінансувати. Власник Delfi намагався заблокувати підйом танкера через суд, але суд йому відмовив.