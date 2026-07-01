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Хотя Польша отказывается передавать Киеву истребители, но готова ремонтировать украинские МиГ-29 и F-16

Киев • УНН

 • 1298 просмотра

Polska Grupa Zbrojeniowa заявила о готовности обслуживать украинские истребители. В то же время Варшава отказалась передавать Киеву дополнительные МиГ-29.

Хотя Польша отказывается передавать Киеву истребители, но готова ремонтировать украинские МиГ-29 и F-16

Польская оборонная группа Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) заявила о готовности обслуживать и ремонтировать украинские истребители МиГ-29 и F-16, несмотря на то, что Варшава в очередной раз отказалась передавать Украине дополнительные советские самолеты. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Председатель правления PGZ Адам Лешкевич в интервью украинским СМИ сообщил, что компания ведет переговоры по поддержке украинской боевой авиации.

Сегодня мы также обсуждаем поддержку, ремонт и сервисное обслуживание украинских самолетов F-16 и МиГ-29, переданных Украине партнерами

– отметил Лешкевич.

Детали возможного сотрудничества, стадия переговоров и позиция украинской стороны в настоящее время не раскрываются.

Инициатива прозвучала на фоне очередного заявления министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша о том, что Варшава не будет передавать Украине дополнительные истребители МиГ-29. Польская сторона также заявляла, что Киев якобы не реализовал договоренности по обмену самолетов на украинские беспилотные технологии.

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По данным Defense Express, Польша уже передала Украине 14 истребителей МиГ-29. В то же время ранее обсуждалась возможность передачи еще девяти самолетов из тех, что оставались на вооружении польских Военно-воздушных сил.

В то же время в PGZ заявляют о намерении расширять сотрудничество с украинским оборонно-промышленным комплексом. В частности, компания подписала меморандум о намерениях с украинской TAF Industries и рассчитывает на совместное производство беспилотников и обмен технологиями.

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Степан Гафтко

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