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Швеция продаст Польше три субмарины А26 для усиления обороны Балтики

Киев • УНН

 • 1324 просмотра

Швеция продаст Польше три субмарины класса А26 стоимостью 4,66 млрд евро. Контракт подпишут в Гдыне, а лодки передадут до 2030 года.

Швеция продаст Польше три субмарины А26 для усиления обороны Балтики

Швеция продаст Польше три подводные лодки класса A26 для усиления обороны в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает Польское Радио, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что соответствующая договоренность будет подписана в польском городе Гдыня. Контракт оценивается в 20 миллиардов злотых (примерно 4,66 миллиарда евро). Сами подводные лодки Польша получит до 2030 года.

До этого времени Швеция передаст так называемый "gap filler" - более старую подводную лодку для обучения будущих экипажей подводников

- говорится в статье.

Указывается, что польско-шведские консультации в Гдыне проходят в рамках восстановленного в ноябре 2024 года стратегического партнерства между двумя странами. Во время встречи будут обсуждаться вопросы будущего саммита НАТО, безопасности в Балтийском море и дальнейшей поддержки Украины.

Напомним

По информации The Guardian, Польша и страны Балтии готовятся к сценарию, при котором войска США могут не присоединиться к обороне в случае вероятного нападения со стороны рф.

НАТО готовит новый корпус для защиты стран Балтии в случае войны с рф - Reuters27.05.26, 08:24 • 3692 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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