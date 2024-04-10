Хотели вывезти из Украины комплектующие к боевым самолетам: в Кропивницком и на Полтавщине задержали двух дельцов

В Кропивницком и в Полтавской области правоохранители задержали двух мужчин, которые хотели вывезти из Украины высокотехнологичное авиаоборудование, в частности прицельные комплексы к боевым самолетам. Об этом в среду сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.

Так, в Кропивницком задержан местный житель, который планировал наладить международный канал нелегальной переправки за границу товаров военного назначения. Как сообщили в СБУ, делец пытался продать в страну ЕС комплектующие к оптико-электронной системе наведения истребителей МиГ-29.

Чтобы переправить "посылку" за границу, он хотел оформить ее через популярный сервис почтовой связи, указав недостоверные данные в таможенной декларации. Сотрудники СБУ задержали его на попытке отправки авиаоборудования.

Как сообщается, клиентами фигуранта были "перекупы" технологического оборудования, которые хотели перепродать его за более высокую цену.

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Также на Полтавщине правоохранители разоблачили еще одного дельца, который хотел реализовать за границу запчасти к авиационной технике. Прежде всего речь шла о комплектующих к ударным вертолетам Ми-24 и корабельным вертолетам Ка-27.

Чтобы найти клиентов, злоумышленник размещал рекламные интернет-объявления на международных торговых платформах. Найдя иностранного "заказчика", фигурант готовил для него почтовое отправление, которое оформил как "гражданское" оборудование.

Сотрудники СБУ задержали дельца во время отправки "посылки". При обыске в его квартире обнаружено дополнительное оборудование, которое фигурант готовил для отправки за границу.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит тюремное заключение.