Хотел "засветить" украинскую ПВО под Черкассами и Одессой: задержан черкащанин

Задержан 47-летний житель Черкасс, который собирал информацию о размещении радиолокационных станций противовоздушной обороны в Черкасской и Одесской областях. Мужчина распространял собранные данные в открытом доступе с надеждой, что его "работу" заметят рашисты. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

Контрразведка Службы безопасности предотвратила новую серию ракетных ударов рф по Черкасской и Одесской областях. Это удалось благодаря своевременному разоблачению злоумышленника, который собирал информацию о размещении радиолокационных станций противовоздушной обороны в этих регионах - говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что такие комплексы защищают инфраструктуру областей и помогают ПВО выявлять вражеские ракеты и дроны.

По данным следствия, информатором оказался 47-летний житель Черкасс, идеологический сторонник рашизма. После полномасштабного вторжения рф мужчина надеялся, что его "работу" заметят рашисты. Именно поэтому он начал собирать информацию о местах дислокации Сил обороны. Собранные данные злоумышленник распространял в открытом доступе.

СБУ разоблачила преступные намерения фигуранта еще на начальном этапе его деятельности. Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения);

чч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).



Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

С начала года СБУ открыла 352 дела о государственной измене