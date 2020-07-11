Хорватия вводит обязательную самоизоляцию для путешественников, в частности из Украины - посольство

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4 марта, 15:53 • 117294 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 121039 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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КИЕВ. 11 июля. УНН. Хорватия приняла решение об обязательной 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в частности Украины, въезжающих в Республику. Об этом в Twitter написал Посол Украины в Хорватии Василий Кирилич, передает УНН.

“В ночь на 11.07. Хорватия приняла решение об обязательности 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в т.ч. для Украины, въезжающих в РХ. При наличии теста на COVID-19 не ранее, чем 48 часов, — не самоизоляции”, — сообщил дипломат.

Как отметил Кирилич УНН, сейчас он работает с авиакомпаниями, которые осуществляют перевозки украинцев в Хорватию, а также — с местными службами.

Напомним, накануне Министерство здравоохранения обновило список стран, принадлежащих к “красной” и “зеленой” зонам по показателям распространения коронавируса.

В соответствии с перечнем, Турция и Хорватия находятся в “зеленой” зоне.

Украинские Национальные Новости

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