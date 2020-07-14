Хорватия стала одним из туристических "магнитов" для украинцев - Зеленский

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 24957 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101189 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106078 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132824 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110383 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130967 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101981 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102572 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104415 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102052 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Хорватия стала одним из туристических "магнитов" для украинцев - Зеленский

Хорватия стала одним из туристических "магнитов" для украинцев - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 15891 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский выразил благодарность премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу за понимание необходимости пересмотреть условия для украинских туристов, введенные в связи с COVID-19. Об этом Глава государства написал у себя в Twitter, передает УНН.

"Благодарен Андрею Пленковичу за понимание необходимости пересмотреть условия для украинских туристов, введенные в связи с COVID-19. Hvala lepo (спасибо - ред.)! Хорватия стала одним из туристических "магнитов" для наших граждан", - написал Президент.

Отметим, в воскресенье украинское посольство сообщило о том, что Хорватия приняла решение об обязательной 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в частности Украины, въезжающих в Республику.

Как позже объяснили дипломаты, гражданам Украины, которые постоянно проживают за пределами ЕС, и въезжают в Хорватию с туристической целью, кроме предоставления подтверждения о резервации гостиницы/апартаментов для получения разрешения на въезд в Хорватию без обязательной 14-дневной самоизоляции необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР теста на SARS-CoV-2, который является не давнее, чем 48 часов от времени забора.

Сообщается, что в случае, если гражданин не имеет документа с отрицательным ПЦР тестом, ему могут на рассмотрение эпидемиолога дать разрешение на въезд в Хорватию с обязательной 7-дневной самоизоляцией и последующей сдачей материала на ПЦР-тест SARS-CoV-2  собственные средства на территории Хорватии.

По состоянию на утро вторника, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, упомянутые правила не изменились.

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