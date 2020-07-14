Хорватія стала одним з туристичних "магнітів" для українців - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський висловив вдячність прем’єр-міністру Хорватії Андрію Пленковичу за розуміння необхідності переглянути умови для українських туристів, запроваджені у зв’язку з COVID-19. Про це Глава держави написав у себе в Twitter, передає УНН.
"Вдячний Андрію Пленковичу за розуміння необхідності переглянути умови для українських туристів, запроваджені у зв’язку з COVID-19. Hvala lepo (спасибі – ред.)! Хорватія стала одним з туристичних "магнітів" для наших громадян", - написав Президент.
Зазначимо, в неділю українське посольство повідомило про те, що Хорватія прийняла рішення щодо обов‘язкової 14-денної самоізоляції для громадян третіх країн, зокрема України, які в‘їжджають до Республіки.
Як пізніше пояснили дипломати, громадянам України, які постійно проживають за межами ЄС, та в'їжджають у Хорватію з туристичною метою, крім надання підтвердження про резервацію готелю/апартаментів для отримання дозволу на в'їзд до Хорватії без обов'язкової 14-денної самоізоляції, необхідно надати негативний результат ПЛР тесту на SARS-CoV-2, який є не давніший, як 48 годин від часу забору.
Повідомляється, що у разі, якщо громадянин не має документу з негативним ПЛР тестом, йому можуть на розгляд епідеміолога дати дозвіл на в'їзд до Хорватії з обов'язковою 7-денною самоізоляцією та подальшою здачею матеріалу на ПЛР тест SARS-CoV-2 за власні кошти на території Хорватії.
Станом на ранок вівторка, зі слів міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, згадані правила не змінились.