Хорватия продолжила действующие условия въезда для украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Хорватия продолжила до 19 ноября действующие условия въезда на территорию государства для украинских граждан. Об этом написал в Twitter посол Украины в Хорватии Василий Кирилич, передает УНН.
"К гражданам Украины! Хорватия продолжила действующие условия въезда иностранцев в страну до 19 ноября 2020 года", - написал Кирилич.
Добавим, что Украина на прошлой неделе обновила список стран "красной" и "зеленой" зон, отнеся Хорватию к красной.
Напомним, 10 июля Хорватия приняла решение об обязательной 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в частности для Украины, въезжающих в республику.
В то же время, как отметили в украинском посольстве, если по определенным причинам с момента забора материала и получения отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2 до момента пересечения хорватской границы всплыло 48 часов и справка недействительна для въезда в Хорватию, то гражданам могут дать разрешение на въезд в страну при условии прохождения самоизоляции до сдачи и получения отрицательного результата очередного ПЦР-теста на SARS-CoV-2 на территории Хорватии за свой счет.
К гражданам Украины!
Хорватия продолжила действующие условия въезда иностранцев в страну до 19.11.20. https://t.co/bbGBFqwT6x pic.twitter.com/xy1jg31MC5