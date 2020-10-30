Хорватія продовжила діючі умови в’їзду для українців

"До громадян України! Хорватія продовжила чинні умови в’їзду іноземців до країни до 19 листопада 2020 року", - написав Кирилич.

Додамо, що Україна минулого тижня оновила список країн "червоної" та "зеленої" зон, віднісши Хорватію до червоної.

Нагадаємо, 10 липня Хорватія прийняла рішення щодо обов‘язкової 14-денної самоізоляції для громадян третіх країн, зокрема України, які в‘їжджають до республіки.

Водночас, як зауважили в українському посольстві, якщо з певних причин від моменту забору матеріалу та отримання негативного результату ПЛР-тесту на SARS-CoV-2 до моменту перетину хорватського кордону сплило 48 годин і довідка є недійсною для в’їзду до Хорватії, то громадянам можуть дати дозвіл на в’їзд у країну за умови проходження самоізоляції до здачі та отримання негативного результату чергового ПЛР-тесту на SARS-CoV-2 на території Хорватії за свій рахунок.

До громадян України!

Хорватія продовжила чинні умови в’їзду іноземців до країни до 19.11.20. https://t.co/bbGBFqwT6x pic.twitter.com/xy1jg31MC5