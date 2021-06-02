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Хорватия ослабила карантинные меры на границе для въезда граждан ЕС

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июня. УНН. Управление гражданской защиты Хорватии в среду приняло решение об упрощении въездных мероприятий на границе для граждан стран Европейского союза и стран-участниц Шенгенского соглашения, в том числе и для Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сroatia Week.

Хорватия ослабила карантинные меры на границе для въезда граждан ЕС

Детали

Согласно новому решению, граждане ЕС и страны-участницы Шенгенской зоны смогут въехать в Хорватию с одной прививкой, если доза была получена более 22 дней назад. До сегодняшнего решения требовалось свидетельство о вакцинации, что подтверждает последнюю дозу вакцины, сделанную более 14 дней назад.

Туристов просят выполнить и подтвердить один из следующих критериев, чтобы получить доступ к Хорватии.

Правила въезда в Хорватию - страны/регионы ЕС/ЕЭЗ

  • Отрицательный результат ПЦР или тест на антиген за 48 часов до прибытия.
  • Свидетельство о вакцинации, показывающее как минимум одну прививку вакцины, которая была получена за 22 дня до въезда.
  • Доказательство выздоровления от COVID-19 более 11 дней и менее 180 дней назад.
  • При отсутствии одного из вышеуказанных документов въезд в Хорватию может быть разрешен при условии обязательства пребывания на самоизоляции к сдаче тестов на территории Хорватии за свой счет. После получения результатов тестов гражданин освобождается от самоизоляции. При отсутствии возможности сдачи тестов самоизоляция длится 10 дней.

    • Посещение из-за пределов ЕС

    Кроме вышеперечисленного, посетителям из-за пределов ЕС также необходимо будет предъявить доказательства того, что они владеют недвижимостью в Хорватии или заплатили за проживание в гостинице, кемпинге или другое.

    Исключения

    Граждане третьих стран, на которые не распространяются вышеуказанные пункты, могут въезжать в Республику Хорватия из третьих стран, если они:

  • Медицинские работники, исследователи в области здравоохранения и лица, обеспечивающие уход за пожилыми людьми;
  • Пограничники (а также, например, спортсмены);
  • Работники транспортного сектора;
  • Дипломаты, сотрудники международных организаций и лица, приглашенные международными организациями, физическое присутствие которых необходимо для нормального функционирования этих организаций, военный персонал и полицейские, а также гуманитарный персонал и персонал гражданской защиты при исполнении ими своих обязанностей;
  • Транзитные пассажиры;
  • Лица, путешествующие с целью обучения;
  • Моряки;
  • Лица, путешествующие с туристическими целями и имеют подтверждение платного проживание в отеле, лагере или арендованном судне и других формах размещения туристов, или являются владельцами домов или судов в Республике Хорватия;
  • Лица, которые путешествуют по срочным личными/семейными обстоятельствами, деловым причинам или иным экономическим интересам;
  • Лица, подавшие заявление на проживание и работу, при условии, что компетентный орган получил положительное решение на основании их заявления.

    • Все дети в возрасте до 12 лет освобождаются от предоставления результатов тестирования, если их родители или опекуны отвечают требованиям.

    COVID ситуация в стране

    За последние 24 часа в Хорватии зарегистрировано 432 новых случая COVID-19. По состоянию на среду в стране зарегистрировано 1 991 активный случай COVID-19.

    709 человек госпитализированы, 81 пациент находится на искусственной вентиляции легких.

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