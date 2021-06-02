Хорватия ослабила карантинные меры на границе для въезда граждан ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Управление гражданской защиты Хорватии в среду приняло решение об упрощении въездных мероприятий на границе для граждан стран Европейского союза и стран-участниц Шенгенского соглашения, в том числе и для Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сroatia Week.
Детали
Согласно новому решению, граждане ЕС и страны-участницы Шенгенской зоны смогут въехать в Хорватию с одной прививкой, если доза была получена более 22 дней назад. До сегодняшнего решения требовалось свидетельство о вакцинации, что подтверждает последнюю дозу вакцины, сделанную более 14 дней назад.
Туристов просят выполнить и подтвердить один из следующих критериев, чтобы получить доступ к Хорватии.
Правила въезда в Хорватию - страны/регионы ЕС/ЕЭЗ
Посещение из-за пределов ЕС
Кроме вышеперечисленного, посетителям из-за пределов ЕС также необходимо будет предъявить доказательства того, что они владеют недвижимостью в Хорватии или заплатили за проживание в гостинице, кемпинге или другое.
Исключения
Граждане третьих стран, на которые не распространяются вышеуказанные пункты, могут въезжать в Республику Хорватия из третьих стран, если они:
Все дети в возрасте до 12 лет освобождаются от предоставления результатов тестирования, если их родители или опекуны отвечают требованиям.
COVID ситуация в стране
За последние 24 часа в Хорватии зарегистрировано 432 новых случая COVID-19. По состоянию на среду в стране зарегистрировано 1 991 активный случай COVID-19.
709 человек госпитализированы, 81 пациент находится на искусственной вентиляции легких.