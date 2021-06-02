Хорватія послабила карантинні заходи на кордоні для в'їзду громадян ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Управління цивільного захисту Хорватії в середу прийняло рішення про спрощення в'їзних заходів на кордоні для громадян країн Європейського союзу і країн-учасниць Шенгенської угоди, в тому числі і для України. Про це інформує УНН з посиланням на Сroatia Week.
Деталі
Згідно з новим рішенням, громадяни ЄС і країни-учасниці Шенгенської зони зможуть в'їхати в Хорватію з одним щепленням, якщо доза була отримана більше 22 днів тому. До сьогоднішнього рішення було потрібно свідоцтво про вакцинацію, що підтверджує останню дозу вакцини, зроблену понад 14 днів тому.
Туристів просять виконати і підтвердити один з наступних критеріїв, щоб отримати доступ до Хорватії.
Правила в'їзду в Хорватію - країни/регіони ЄС/ЄЕЗ
Відвідування з-за меж ЄС
Крім перерахованого вище, відвідувачам з-за меж ЄС також необхідно буде пред'явити докази того, що вони володіють нерухомістю в Хорватії або заплатили за проживання в готелі, кемпінгу або інше.
Винятки
Громадяни третіх країн, на які не поширюються вищезазначені пункти, можуть в'їжджати до Республіки Хорватія з третіх країн, якщо вони:
Всі діти у віці до 12 років звільняються від надання результатів тестування, якщо їх батьки або опікуни відповідають вимогам.
COVID ситуація в країні
За останні 24 години в Хорватії зареєстровано 432 нових випадки COVID-19. Станом на середу в країні зареєстровано 1 991 активний випадок COVID-19.
709 людей госпіталізовано, 81 пацієнт знаходиться на штучній вентиляції легенів.