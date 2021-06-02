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Хорватія послабила карантинні заходи на кордоні для в'їзду громадян ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Управління цивільного захисту Хорватії в середу прийняло рішення про спрощення в'їзних заходів на кордоні для громадян країн Європейського союзу і країн-учасниць Шенгенської угоди, в тому числі і для України. Про це інформує УНН з посиланням на Сroatia Week.

Хорватія послабила карантинні заходи на кордоні для в'їзду громадян ЄС

Деталі

Згідно з новим рішенням, громадяни ЄС і країни-учасниці Шенгенської зони зможуть в'їхати в Хорватію з одним щепленням, якщо доза була отримана більше 22 днів тому. До сьогоднішнього рішення було потрібно свідоцтво про вакцинацію, що підтверджує останню дозу вакцини, зроблену понад 14 днів тому.

Туристів просять виконати і підтвердити один з наступних критеріїв, щоб отримати доступ до Хорватії.

Правила в'їзду в Хорватію - країни/регіони ЄС/ЄЕЗ

  • Негативний результат ПЛР або тест на антиген за 48 годин до прибуття.
  • Свідоцтво про вакцинацію, що показує як мінімум одне щеплення вакцини, що було отримано за 22 дні до в'їзду.
  • Доказ одужання від COVID-19 більше 11 днів і менше 180 днів тому.
  • За відсутності одного з вищезазначених документів в’їзд до Хорватії може бути дозволений за умови зобов’язання перебування на самоізоляції до здачі тестів на території Хорватії за свій кошт. Після отримання результатів тестів громадянин звільняється від самоізоляції. За відсутності можливості здачі тестів самоізоляція триває 10 днів.

    • Відвідування з-за меж ЄС

    Крім перерахованого вище, відвідувачам з-за меж ЄС також необхідно буде пред'явити докази того, що вони володіють нерухомістю в Хорватії або заплатили за проживання в готелі, кемпінгу або інше.

    Винятки

    Громадяни третіх країн, на які не поширюються вищезазначені пункти, можуть в'їжджати до Республіки Хорватія з третіх країн, якщо вони:

  • Медичні працівники, дослідники в галузі охорони здоров'я та особи, які забезпечують догляд за літніми людьми;
  • Прикордонники (а також, наприклад, спортсмени);
  • Працівники транспортного сектора;
  • Дипломати, співробітники міжнародних організацій і особи, запрошені міжнародними організаціями, фізична присутність яких необхідно для нормального функціонування цих організацій, військовий персонал і поліцейські, а також гуманітарний персонал і персонал цивільного захисту при виконанні ними своїх обов'язків;
  • Транзитні пасажири;
  • Особи, які подорожують з метою навчання;
  • Моряки;
  • Особи, які подорожують з туристичними цілями і мають підтвердження платного проживання в готелі, таборі або орендованому судні та інших формах розміщення туристів, або є власниками будинків або судів в Республіці Хорватія;
  • Особи, які подорожують за терміновими особистими/сімейними обставинами, ділових причин або іншим економічним інтересам;
  • Особи, які подали заяву на проживання і роботу, за умови, що компетентний орган отримав позитивне рішення на підставі їх заяви.

    • Всі діти у віці до 12 років звільняються від надання результатів тестування, якщо їх батьки або опікуни відповідають вимогам.

    COVID ситуація в країні

    За останні 24 години в Хорватії зареєстровано 432 нових випадки COVID-19. Станом на середу в країні зареєстровано 1 991 активний випадок COVID-19.

    709 людей госпіталізовано, 81 пацієнт знаходиться на штучній вентиляції легенів.

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