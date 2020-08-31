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Хорватия пополнила список стран "красной" зоны: по возвращении оттуда нужна изоляция

Киев • УНН

 • 23259 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Хорватия пополнила список стран, которые относятся к "красной" зоне из-за ситуации с распространением COVID-19. Об этом сообщили в пресс-центре Государственного агентствао развития туризма Украины, передает УНН.

Хорватия пополнила список стран "красной" зоны: по возвращении оттуда нужна изоляция

“Обновлен список стран „красной“ и „зеленой“ зон по состоянию на 30 августа. Информация по странам, куда могут улететь на отдых украинцы: в красную зону попала Хорватия. „Красными“ остаются Албания и Черногория”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в зеленой зоне Болгария, Египет и Турция.

В агентстве напомнили, что по возвращении с отдыха в странах “красной зоны” украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложении “Дій вдома”. Досрочное прекращении самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

По состоянию на утро 30 августа в Минздраве обновили список стран “зеленой” и “красной” зоны.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 119074 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 2527 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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