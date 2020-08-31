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Хорватія поповнила список країн “червоної” зони: після повернення звідти потрібна ізоляція

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Хорватія поповнила список країн, які відносяться до “червоної” зони через ситуацію з поширенням COVID-19. Про це повідомили в пресцентрі Державного агентствао розвитку туризму України, передає УНН

Хорватія поповнила список країн “червоної” зони: після повернення звідти потрібна ізоляція

“Оновлено список країн „червоної“ та „зеленої“ зон станом на 30 серпня. Інформація щодо країн, куди можуть полетіти на відпочинок українці: до червоної зони потрапила Хорватія. „Червоними“ залишаються Албанія та Чорногорія”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зеленій зоні Болгарія, Єгипет та Туреччина.

У агентстві нагадали, що після повернення з відпочинку у країнах “червоної зони” українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку “Дій вдома”. Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.

Станом на ранок 30 серпня у МОЗ оновили список країн “зеленої” і “червоної” зон.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 119 074 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 527 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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