Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 22635 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 33436 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 21207 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 29922 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 35539 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 20567 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 21450 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 36414 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 52091 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 71758 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Холодно и без осадков: какой будет погода в Украине на Рождество

Киев • УНН

 • 0 просмотра

25 декабря на большей части территории Украины ожидается холодная погода без осадков. Температура днем составит 1-6° мороза, на Закарпатье и в Крыму до 4° тепла.

Холодно и без осадков: какой будет погода в Украине на Рождество

В четверг, 25 декабря, на большей части территории Украины будет холодно, осадков не ожидается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, холодную погоду без осадков будет определять поле высокого давления от антициклона с центром над Северным морем и холодная воздушная масса с севера.

Ветер преимущественно северо-западного направления, будет двигаться со скоростью 5-10 м/с. Что касается температурного режима днем 1-6° мороза; на Закарпатье и в Крыму температура воздуха будет несколько выше, от 1° мороза до 4° тепла

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в четверг ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Температура воздуха -4°...-2°.

Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря22.12.25, 13:25 • 27088 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Украина