Холодно и без осадков: какой будет погода в Украине на Рождество
Киев • УНН
25 декабря на большей части территории Украины ожидается холодная погода без осадков. Температура днем составит 1-6° мороза, на Закарпатье и в Крыму до 4° тепла.
В четверг, 25 декабря, на большей части территории Украины будет холодно, осадков не ожидается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, холодную погоду без осадков будет определять поле высокого давления от антициклона с центром над Северным морем и холодная воздушная масса с севера.
Ветер преимущественно северо-западного направления, будет двигаться со скоростью 5-10 м/с. Что касается температурного режима днем 1-6° мороза; на Закарпатье и в Крыму температура воздуха будет несколько выше, от 1° мороза до 4° тепла
В Киеве и области в четверг ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Температура воздуха -4°...-2°.
