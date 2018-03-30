Холодницкий о вызове на допрос: узнал из телевизора

"Я об этом допросе узнал по телевидению. Повестку где-то потом в кабинет другого прокурора занесли. Никаких звонков нет, не было. Следующая повестка (на допрос ред.) - 3 апреля. Я уверен в том, что отстою свою позицию в уголовном производстве", - сказал Холодницкий.

Напомним, ГПУ совместно с НАБУ будет прооводить следственные действия в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.

Как известно, 30 ноября 2015 года тогдашний Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин своим приказом назначил на должность заместителя Генерального прокурора Украины руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.