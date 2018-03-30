Холодницький про виклик на допит: дізнався з телевізора
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холоницький стверджує, що про виклик на допит дізнався з телебачення. Про це Холодницький заявив сьогодні на брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Я про цей допит знав з телебачення. Повістку десь потім у кабінет іншого прокурора занесли. Жодних дзвінків немає, не було. Наступна повістка (на допит-ред.) — 3 квітня. Я впевнений у тому, що відстою свою позицію у кримінальному провадженні”, — сказав Холодницький.
Нагадаємо, ГПУ спільно з НАБУ прооводить слідчі дії щодо керівника САП Назара Холодницького.
Як відомо, 30 листопада 2015 року тодішній Генеральний прокурор України Віктор Шокін своїм наказом призначив на посаду заступника Генерального прокурора України керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.