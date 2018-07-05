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Холодницкий о конфликте интересов в "футбольном деле": я сразу обратился к Луценко

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий прокомментировал свой возможный конфликт интересов в рамках расследования "футбольной дела" НАБУ. С целью его предотвращения он сразу обратился к Генпрокурору с соответствующим заявлением, и на сегодня не является членом группы процессуальных руководителей в производстве. Об этом Холодницкий сообщил в комментарии УНН.

“Я выполнил все требования ст.26 Закона Украины “О предотвращении коррупции”, — подчеркнул глава САП.

По его словам, сейчас он не владеет никакими данными о движении уголовного производства.

“Сегодня у меня нет конфликта интересов, я сразу же на второй или третий день после того, как было зарегистрировано производства (НАБУ по факту закупки искусственного футбольного покрытия у компании „ФФУ Продакшн“ — ред.), написал заявление на имя Генерального прокурора Украины относительно потенциального конфликта интересов. Добавлю, что я не был и, соответственно, на сегодня я не являюсь процессуальным руководителем по этому делу. И если вы у меня спросите, как оно движется, какие-то детали — я вам ни слова не скажу, я не в курсе”, — подчеркнул Холодницкий.

Напомним, накануне НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого должно изучить законность проведения закупок за государственные средства услуг по строительству и реконструкции футбольных полей, которые, по итогам тендера, в частности, предоставляет и ООО “ФФУ Продакшн” (компания основана ГС “Федерация футбола Украины”).

Ранее некоторые политики, а также руководитель Transparency International Я.Юрчишин сообщили, что у Холодницокго в рамках расследования указанного дела может возникнуть конфликт интересов, поскольку с одной стороны он является руководителем органа, который единственный уполномоченный на процессуальное руководство в производствах НАБУ, а с другой стороны, он является вице-президентом Федерации футбола Украины.

По словам Юрчишина, чтобы окончательно избежать потенциального конфликта интересов, Холодницкий на время следствия должен сложить с себя полномочия вице-президента ФФУ.

Также напомним, в УЕФА сообщили, что не финансировали строительство завода по производству искусственной травы в Украине (ООО “ФФУ Продакшн”), опровергнув таким образом подобные утверждения в ряде украинских СМИ.

Украинские Национальные Новости

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