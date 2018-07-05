Холодницький про конфлікт інтересів у “футбольній справі”: я відразу звернувся до Луценка

“Я виконав усі вимоги ст.26 Закону України “Про запобігання корупції”, — наголосив очільник САП.

За його словами, наразі він не володіє жодними даними щодо руху кримінального провадження.

“Сьогодні у мене немає конфлікту інтересів, бо я одразу ж на другий чи третій день після того, як було зареєстроване провадження (НАБУ за фактом закупівлі штучного футбольного покриття у компанії „ФФУ Продакшн“ — ред.), написав заяву на ім’я Генерального прокурора України щодо потенційного конфлікту інтересів. Додам, що я не був і, відповідно, на сьогодні я не являюсь процесуальним керівником по цій справі. І якщо ви у мене запитаєте, як вона рухається, якісь деталі — я вам ні слова не скажу, бо я не в курсі”, — наголосив Холодницький.

Нагадаємо, напередодні НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого має вивчити законність проведення закупівель за державні кошти послуг із будівництва та реконструкції футбольних полів, котрі, за підсумками тендеру, зокрема, надає і ТОВ “ФФУ Продакшн” (компанія заснована ГС “Федерація футболу України”).

Раніше деякі політики, а також керівник Transparency International Я.Юрчишин повідомили, що у Холодницького в рамках розслідування вказаної справи може виникнути конфлікт інтересів, оскільки з одного боку він є керівником органу, що єдиний уповноважений на процесуальне керівництво у провадженнях НАБУ, а з іншого боку, він є віце-президентом Федерації футболу України.

За словами Юрчишина, аби остаточно уникнути потенційного конфлікту інтересів, Холодницькому на час слідства варто скласти із себе повноваження віце-президента ФФУ.

Також нагадаємо, в УЄФА повідомили, що не фінансували будівництво заводу із виробництва штучної трави в Україні (ТОВ “ФФУ Продакшн”), спростувавши таким чином подібні твердження у низці українських ЗМІ.